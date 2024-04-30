髮色太像烏克蘭國旗也不行 俄國男詆毀軍隊「被要求」上戰場

俄羅斯一名男子髮色與烏克蘭國旗相似惹禍上身。（擷取自X @novayagazeta_en）

2024/04/30 22:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名俄羅斯男子在前往警局報案時，由於他的髮色與烏克蘭國旗顏色相近，竟被警方指控「詆毀」俄羅斯軍隊，且警方還順勢塞給他一張兵單，這名倒楣至極的男子，可能因此被迫踏上烏克蘭戰場，為國效力。

《法新社》報導，俄羅斯人權組織OVD-Info表示，一名將髮色染為藍黃綠相間的男子內特索夫（Stanislav Netesov），上週末因在公車站遭人襲擊，決定到莫斯科一間警察局報案，沒想到他「出眾」的髮型，為他帶來了天大的麻煩。

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OVD-Info指出，「警官們認定內特索夫的髮型代表了烏克蘭，也詆毀了俄羅斯軍隊，針對他寫了一份報告書。」

OVD-Info補充說，除此之外，警方也給了內特索夫一張兵單，請他去徵兵處報到。

報導指出，自從2022年烏俄全面開戰以來，俄羅斯政府就一直在打壓任何異議分子，有上千人因為批評政府對烏克蘭發侵略戰爭而被處罰。

Here is the reason Stanislav Netesov was fined for “discrediting the Russian army”.



????: Stanislav Netesov / Mediazona pic.twitter.com/mN1Rc9bxW6 — Novaya Gazeta Europe （@novayagazeta_en） April 29, 2024

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