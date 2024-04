髮色太像烏克蘭國旗也不行 俄國男詆毀軍隊「被要求」上戰場

2024/04/30 22:31

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕近日一名俄羅斯男子在前往警局報案時,由於他的髮色與烏克蘭國旗顏色相近,竟被警方指控「詆毀」俄羅斯軍隊,且警方還順勢塞給他一張兵單,這名倒楣至極的男子,可能因此被迫踏上烏克蘭戰場,為國效力。

《法新社》報導,俄羅斯人權組織OVD-Info表示,一名將髮色染為藍黃綠相間的男子內特索夫(Stanislav Netesov),上週末因在公車站遭人襲擊,決定到莫斯科一間警察局報案,沒想到他「出眾」的髮型,為他帶來了天大的麻煩。

OVD-Info指出,「警官們認定內特索夫的髮型代表了烏克蘭,也詆毀了俄羅斯軍隊,針對他寫了一份報告書。」

OVD-Info補充說,除此之外,警方也給了內特索夫一張兵單,請他去徵兵處報到。

報導指出,自從2022年烏俄全面開戰以來,俄羅斯政府就一直在打壓任何異議分子,有上千人因為批評政府對烏克蘭發侵略戰爭而被處罰。

