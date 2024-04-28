美情資:納瓦尼之死 非普廷手筆

俄羅斯反對派領袖納瓦尼二月在獄中猝逝，圖為他去年九月廿六日在位於俄國北極圈的監獄內透過視訊接受法庭審訊。（路透檔案照）

2024/04/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○二一年下獄的俄羅斯反對派領袖納瓦尼二月驚傳死訊後，各界直指視之為頭號政敵的俄國總統普廷為殺人兇手。但美國「華爾街日報」廿七日獨家報導引述知情人士說法指出，美國情報機構儘管依舊認為普廷對納瓦尼之死責無旁貸，但調查後確定他並未下令處死，且納瓦尼突然死亡其實在其預期之外。

納瓦尼戰友斥美天真

報導指出，美方係根據一系列機密情報等資訊，以及納瓦尼死亡時間點、其死對普廷三月尋求連任的選舉負面影響等公開事實進行評估，中央情報局、國家情報首長辦公室、國務院情報部門等美國情報機構皆接受。美方也已把最新觀點告訴部分歐洲情報單位，但歐洲部分國家依舊懷疑普廷與納瓦尼之死有直接關聯。

請繼續往下閱讀...

納瓦尼盟友堅稱其死為俄國當局精心策劃。納瓦尼長期戰友沃爾科夫聲明更斥美國情報界評估天真，直指那些聲稱普廷不知情者顯然對現代俄羅斯運作方式一無所知，「普廷不知情也沒同意殺害納瓦尼的想法是荒謬的」。

與官方關係密切的波蘭智庫「波蘭國際事務研究所」所長登布斯基也對美國情報界評估表示懷疑，因「從政治上來說，納瓦尼是一名高價值囚犯，每個人都知道普廷親自插手他的命運。這種意外死亡的可能性很低」。

華爾街日報指出，納瓦尼是俄國境內最後一個政治影響力大到可能成為俄國未來領導人的反對派人物，其死象徵普廷政權長期迫害異己的行徑達到高峰。根據納瓦尼去年底祕密移監服刑的北極圈內流放地獄方二月十六日說法，納瓦尼當天放風散步時表示不適，其後突昏迷，搶救不治。

報導說，納瓦尼死前一週，美國總統拜登和德國總理蕭茲曾討論和俄國進行換囚計畫，讓納瓦尼與一些被俄方監禁的美國人離開俄國。據納瓦尼創立的反貪腐基金會表示，普廷就是在得知此計畫後，決定下手除掉納瓦尼。普廷在三月親口證實他曾同意這項換囚計畫，條件是納瓦尼永遠不能回國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法