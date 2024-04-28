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社群貼文回顧俄軍「布查大屠殺」 《富比士》駐俄記者遭囚

《富比士》駐俄記者明加佐夫（Sergei Mingazov，見圖）談論俄軍「布查大屠殺」遭當局逮捕。（圖擷取自Ｘ社群@vottak_tv）

《富比士》駐俄記者明加佐夫（Sergei Mingazov，見圖）談論俄軍「布查大屠殺」遭當局逮捕。（圖擷取自Ｘ社群@vottak_tv）

2024/04/28 14:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭逾2年，美國《富比士》商業雜誌駐俄記者明加佐夫（Sergei Mingazov）傳因在社群提及2022年「布查大屠殺」，遭俄政府以「散布針對軍方假訊息」為由拘捕。

綜合外媒報導，美國《富比士》駐俄羅斯記者明加佐夫26日已遭俄羅斯官方軟禁於遠東中俄交界處城市伯力（Khabarovsk）家中，等待法院召開聽證會。

根據俄羅斯官媒報導，明加佐夫被控散佈關於俄軍假消息，恐面臨最高10年監禁。

對此，明加佐夫委任律師表示，明加佐夫是因2022年4月俄軍疑似犯下的「布查大屠殺」（Bucha massacre）相關社群貼文遭官方盯上。

據悉，俄軍在戰爭初期長驅直入烏克蘭，在烏克蘭首都基輔附近的布查犯下疑似戰爭罪行，烏克蘭當局估計超過450名平民遭屠殺，且許多死者身上有被虐痕跡，多人遭雙手反綁後處決。

自開戰至今，俄羅斯境內已有許多異議人士、平民和媒體記者遭逮捕判刑，其中知名異議人士卡拉－穆扎（Vladimir Kara-Murza）甚至遭重判25年徒刑。

俄軍2022年入侵烏克蘭後被控犯下「布查大屠殺」戰爭罪行，烏克蘭當局估計超過450名平民遭屠殺，多人雙手反綁於背後處決。圖為布查大屠殺受害者紀念碑。（歐新社）

俄軍2022年入侵烏克蘭後被控犯下「布查大屠殺」戰爭罪行，烏克蘭當局估計超過450名平民遭屠殺，多人雙手反綁於背後處決。圖為布查大屠殺受害者紀念碑。（歐新社）

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