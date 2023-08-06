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    三叉戟除蘇聯遺毒！ 基輔地標「祖國之母」換上烏克蘭國徽

    基輔地標「祖國之母」，6日開始換上烏克蘭國徽。（取自Telegram）

    基輔地標「祖國之母」，6日開始換上烏克蘭國徽。（取自Telegram）

    2023/08/06 15:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕基輔知名地標「祖國之母」雕像，7月30日展開部分拆除作業，將盾牌上的蘇聯國徽移除之後，6日開始換上烏克蘭三叉戟國徽，而且還打算將它改名為「烏克蘭母親」（Mother Ukraine）。

    烏克蘭前文化部長特拉琴科（Oleksandr Tkachenko）在其Telegram頻道宣布這項消息，他說：「它發生了。烏克蘭三叉戟就位了。這是一個複雜的、負責任的、歷史性的計畫。感謝所有促成這一切的人——捐助者、設計師、建築商、雕塑家、戰爭博物館員工，以及所有為這些變化歡呼並支持的人。」

    據他介紹，工程預定於8月24日烏克蘭獨立日之前完成。

    「祖國之母」雕像又稱「祖國紀念碑」（Motherland Monument），於1981年5月9日落成，為基輔的著名地標之一，位在第聶伯河右岸，屬於戰爭博物館的一部分，是為紀念前蘇聯在衛國戰爭中犧牲的英烈而建。當中，「母親」的左右手分別高舉盾和劍，從底座至最高劍間總高62公尺。

    烏克蘭政府從2016年開始，計劃移除雕像盾牌上的蘇聯國徽，礙於資金與結構安全因素，遲遲沒有實質進度；重新命名的部分，希望在8月24日烏克蘭獨立日前，得到文化部批准。

    俄烏衝突以來，烏克蘭採取一系列舉措加快「去俄化」。烏克蘭多地拆除公共場所與蘇聯、俄羅斯有關的建築物、紀念碑，並重新以烏克蘭歷史人物、藝術家、詩人、士兵等名字為城市街道命名。

    去年12月29日，烏南重鎮敖德薩市（Odessa）拆除市中心已有100多年歷史俄羅斯女沙皇葉卡捷琳娜二世（又稱凱薩琳大帝）雕像，同時該市的沙俄名將蘇沃洛夫（Alexander Suvorov）雕像，也一併移除。

    最終工程預定於8月24日烏克蘭獨立日之前完成。（取自Telegram）

    最終工程預定於8月24日烏克蘭獨立日之前完成。（取自Telegram）

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