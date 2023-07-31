除遺毒！ 基輔地標「祖國之母」雕像蘇聯國徽拆了

7月30日，烏克蘭工人開始拆除基輔地標「祖國之母」雕像盾牌上的的蘇聯國徽。（路透）

2023/07/31 15:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《基輔獨立報》報導，基輔知名地標「祖國之母」雕像，30日展開部分拆除作業，目標是將盾牌上的蘇聯國徽移除，改成烏克蘭國徽的金色三叉戟，將在8月24日烏克蘭獨立日之前完工，而且還打算將它改名為「烏克蘭母親」（Mother Ukraine）。

報導稱，7月14日，烏克蘭基礎設施部部長庫布拉科夫在社交媒體上稱，烏國家建築和城市規劃監察局已批准基輔市政府用烏克蘭國徽上的三叉戟取代基輔「祖國之母」雕像上的蘇聯國徽。

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「祖國之母」雕像又稱「祖國紀念碑」（Motherland Monument），於1981年5月9日落成，為基輔的著名地標之一，位在第聶伯河右岸，屬於戰爭博物館的一部分，是為紀念前蘇聯在衛國戰爭中犧牲的英烈而建。當中，「母親」的左右手分別高舉盾和劍，從底座至最高劍間總高62公尺。

烏克蘭政府從2016年開始，計劃移除雕像盾牌上的蘇聯國徽，礙於資金與結構安全因素，遲遲沒有實質進度；重新命名的部分，希望在8月24日烏克蘭獨立日前，得到文化部批准。

俄烏衝突以來，烏克蘭採取一系列舉措加快「去俄化」。烏克蘭多地拆除公共場所與蘇聯、俄羅斯有關的建築物、紀念碑，並重新以烏克蘭歷史人物、藝術家、詩人、士兵等名字為城市街道命名。

去年12月29日，烏南重鎮敖德薩市（Odessa）拆除市中心已有100多年歷史俄羅斯女沙皇葉卡捷琳娜二世（又稱凱薩琳大帝）雕像，同時該市的沙俄名將蘇沃洛夫（Alexander Suvorov）雕像，也一併移除。

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