劍指中國！ 歐洲議會通過表決 禁止涉強迫勞動產品進口

維吾爾族人在土耳其伊斯坦堡參加抗議中國的活動，紀念新疆「七五事件」。（路透檔案照）

2024/04/23 22:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟立法機關歐洲議會23日表決通過，禁止使用強迫勞動製造的產品進入歐盟市場。這項新規範雖然並未點名中國，但是普遍被視為正是針對中國而來。

歐洲議會23日以555票贊成、6票反對和45票棄權，通過這項法案，將在27個會員國都批准後成為法律，預計2027年生效。

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根據新法，歐盟執委會和27個成員國政府都有權力，對疑似涉及強迫勞動的產品、供應鏈、製造商啟動調查，若經證實使用強迫勞動，歐盟官員可在邊境沒收相關產品，並且禁止進入歐盟市場和歐盟網路零售平台；在歐盟內生產、但使用來自歐盟以外地區利用強迫勞動製造的原料，也會被從歐盟市場中除去。不遵守這項規範的企業，將面臨符合比例和勸阻性的罰款。

根據「國際勞工組織（ILO）」數據，2021年有約2760萬人遭強迫勞動，其中約330萬人為兒童。

這項新法並未直接點名中國，但許多議員希望能利用此法，阻止涉及維吾爾族居住地新疆的中國產品進口。

法案主要推動者、葡萄牙籍議員雷陶馬貴斯（Maria Manuel Leitao Marques）說，「有可能你今天正在使用或者消費的東西，例如棉花，或許不是來自土庫曼，而是中國，在那裡的維吾爾族人正被強迫勞動，他們是強迫勞動的受害者」，歐盟應該當倡導正確價值觀的全球領頭羊，繼續在歐盟商店進口和販賣那些在供應鏈某個環節的血汗製品，令人完全無法接受，這項立法是「一大成就」。

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