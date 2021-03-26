全方位攻擊國際品牌！外媒曝中國抵制風暴幕後黑手

2021/03/26 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日掀起抵制外國品牌浪潮，外媒觀察發現，此次事件從H&M迅速波及大量知名外國企業，攻勢由中國共青團中央發起，各官媒接著發動「全方位攻擊」，而幕後黑手恐怕就是中國共產黨。

根據《自由亞洲電台》報導，此次被中國抵制的H&M在2020年3月20日發布聲明，關切新疆維吾爾族遭受歧視、強迫勞動的相關議題，並強調該公司不會與任何新疆當地的成衣工廠合作，這項聲明發布至今已超過1年，中共在今年3月24日卻「翻舊帳」，率先發動攻勢的就是中國共青團中央的官方新浪微博。

共青團中央本月24日上午10叵48分在微博發布H&M當時的聲明截圖，並寫道「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？痴心妄想！」接著連發2篇文繼續嗆聲，其中1篇文附上「新疆棉花不吃這一套」配圖，呼應中共中央外事辦主任楊潔篪的「中國人不吃這一套」言論，事件自此開始迅速在中國網路爆發。

《自由亞洲電台》發現，中國共青團發動攻擊的前2天，歐盟宣布針對新疆人權問題制裁4名新疆官員，以及新疆生產建設兵團旗下的公安局，是在中國六四天安門事件後首次對中國祭出制裁，中國社群網路的抵制風暴目前已經延燒到其他國際知名品牌，中國民間對此群情激憤。

分析指中共恐為幕後黑手

曾在台灣國防安全研究院任職的專家普麟指出，中共的宣傳機器不會違反中央旨意，因此人們可以感受到中共內部不同的單位對特定事件立場一致，這些中共機構會在基本架構下借題發揮，中國官方除了發發「外交脾氣」，其他中共系統都會開闢新的「輿論戰場」，因此無論是否有證據，中共也都恐怕是抵制事件的幕後黑手。

普麟強調，此次抵制風暴除了與歐盟有關，也與美中會談無共識有所關連，中國官方「戰狼外交」的矛頭已指向維族人權問題，用棉花的採購問題來針對各大國際品牌，未來可預期會引發更激烈的後遺症，中方可能挾著民族意識強迫外國企業採用新疆棉花，這是中共手上的籌碼。

而中國共青團並非首次發起抵制，韓國樂天集團2017年將土地轉讓給美軍部署薩德飛彈防禦系統，就受到中國共青團發起抵制；而在2019年，美國蘋果公司官網將台灣列為國家，中國共青團也放話要抵制蘋果商品，普麟言明，相關抵制行動大部分都是共青團與中共系統在背後操作。

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