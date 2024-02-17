悼念納瓦尼之死 俄羅斯各地逾百人遭拘留
2024/02/17 17:31
〔編譯張沛元／綜合報導〕通報俄羅斯自由集會狀況的人權監督團體「OVD-Info」17日指出，全俄各地有超過100人，因公開追悼俄國反對派領導人納瓦尼（Alexei Navalny）之死，而遭到警方拘留。
值此俄羅斯即將舉行總統大選、普廷總統可望順利連任前夕，47歲、原在偏僻極地服刑的納瓦尼傳出死訊，令支持者深感悲痛。
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社群媒體上的影片顯示，俄國各地16日晚間都有民眾，在臨時設置的納瓦尼紀念碑前獻花，其中有人遭警方拘留。
「OVD-Info」指出，截至17日，全俄10座城市已有「超過101人」被拘留，其中光是俄羅斯第二大城聖彼得堡就有64人被拘留。
此外，首都莫斯科有11人被拘留，下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）、克拉斯諾達（Krasnodar）、頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），以及特維爾（Tver）等城市，也有人被拘留。
根據俄國嚴苛的反異議人士法，抗議在俄羅斯屬非法行為，當局向來強力鎮壓支持納瓦尼的集會；莫斯科市府當局16日晚間還警告民眾，勿響應在莫斯科市中心舉行大規模集會的網路呼籲。