全球哀悼！普廷政敵納瓦尼神秘猝死 各國俄使館外現抗議人潮

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日驚傳獄中猝死，今（17）日歐洲、美國各城市俄羅斯使館外，包括加拿大、美國、阿根廷、保加利亞、德國、英國、葡萄牙、波蘭等各國，皆湧現哀悼及抗議人潮。圖為德國柏林俄使館外哀悼人潮。（歐新社）

2024/02/17 14:08

郭顏慧／核稿編輯

美國華盛頓DC外17日聚集抗議普廷人潮，標語上寫「普廷是殺手」。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）昨（16）日驚傳在獄中猝死，俄官方警告國內群眾不要走上街頭抗議。今（17）日歐洲、美國各城市俄羅斯使館，包括加拿大、美國、阿根廷、保加利亞、德國、英國、葡萄牙、波蘭等各國，皆湧現哀悼及抗議人潮。

俄羅斯駐德國慕尼黑領事館外17日聚集聚集哀悼納瓦尼的人潮。（路透）

綜合外媒報導，長期遭俄總統普廷（Vladimir Putin）監禁的「頭號政敵」、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日在俄羅斯北極監獄神秘猝死，引起國際社會譁然，紛紛將矛頭指向普廷。

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葡萄牙首都里斯本俄羅斯大使館外17日聚集哀悼人潮。（美聯社）

納瓦尼死訊傳出後，莫斯科檢察官辦公室第一時間即警告俄羅斯國內民眾不要違法上街頭抗議，但並無法阻止世界各國群眾對納瓦尼的聲援及對普廷的抗議。

波蘭首都華沙俄使館外17日也聚集了哀悼納瓦尼的群眾。（歐新社）

截至今（17）日，歐美各國大城市，包括美國華盛頓和紐約、加拿大蒙特簍、阿根廷布宜諾斯艾利斯、英國倫敦、法國巴黎、德國柏林及慕尼黑等、荷蘭海牙、義大利羅馬、葡萄牙里斯本、保加利亞索非亞、波蘭華沙等地的俄羅斯大使館外皆湧現人潮、花束和蠟燭。

俄羅斯駐英國倫敦大使館外也聚集了哀悼納瓦尼及抗議普廷的人潮，使館圍欄被貼上「納瓦尼」的名字。（歐新社）

報導指出，各地除了哀悼納瓦尼的聲音外，也有許多群眾手舉抗議普廷的標語，高喊「普廷是兇手」、「我們都是納瓦尼」等口號。

據悉，納瓦尼長期遭普廷政府以詐欺等其他罪名判刑監禁，也時常在獄中下落不明失聯。2020年曾遭注射「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑而一度命危，2023年底納瓦尼才剛失蹤數週後，即被發現移監至西伯利亞地區北極內被稱為「極地狼」的IK-3流放地，環境十分孤立且惡劣。

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