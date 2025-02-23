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    中市原民議員一家6口車禍 90歲老父腦出血不治

    古秀英議員一家6口車禍，座駕嚴重毀損。 （民眾提供）

    古秀英議員一家6口車禍，座駕嚴重毀損。 （民眾提供）

    2025/02/23 17:11

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市原住民議員古秀英一家6口，今天上午由丈夫江世大開車，要下山探視孫子及跑行程，不料，行經台中市和平區東關路往東勢方向時，車子突失控自撞護欄，造成古秀英及其父母、江世大及6歲孫子等5人受傷送醫，目前分別轉送往中國醫藥大學附設醫院及台中榮總治療及住院，其中，古秀英的父親腦出血、昏迷，經轉送中國醫急救告不治。

    據了解，今天上午9時48分，古秀英一家6口由丈夫江世大開車，準備下山探視孫子及行程，不料，車子行駛至和平區東關路三段時，突失控自撞橋墩護欄，坐在右後座的古父（90歲）顱內出血，鎖骨骨折、氣胸、昏迷，被送往東勢農民醫院後，再轉送中國醫藥學院急救，惜仍告不治。

    其他家屬則轉送台中榮總，古秀英右鎖骨骨裂，等候開刀住院治療；丈夫江世大疑撞擊後出現胸悶等症狀，目前也住院觀察；古母右小腿受傷，傷口已縫合，住院觀察；6歲孫子右手骨折，需要開刀；7歲孫女則無大礙。

    警方表示，經調查駕駛未酒駕，車禍原因有待進一步調查了解。

    古秀英議員一家6口車禍，座駕右側嚴重毀損。 （民眾提供）

    古秀英議員一家6口車禍，座駕右側嚴重毀損。 （民眾提供）

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