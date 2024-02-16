人權寒冬！委內瑞拉勒令聯合國辦公室關門 人員72小時內驅逐出境

南美洲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro，見圖）台灣時間16日凌晨下令要求駐該國聯合國人權辦公室停止運作，相關人員72小時內出境。此舉恐令委內瑞拉原已慘澹的人權狀況更加惡化且缺乏國際監督。（路透）

2024/02/16 15:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）台灣時間16日凌晨下令要求駐該國聯合國人權辦公室停止運作，相關人員72小時內出境。此舉恐令委內瑞拉原已慘澹的人權狀況更加惡化且缺乏國際監督。

據《紐約時報》報導，委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）16日凌晨受總統馬杜洛之命宣布，要求駐該國聯合國人權高級專員辦公室（OHCHR）支部即刻停止運作，並限制相關13名人員72小時內出境。

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希爾在國家電視上聲稱，聯合國人權辦公室已淪為「篡位者和恐怖份子的工具」，目的就是要推翻馬杜洛，「已不為本國政府所容忍」。

對此，駐點逾60國的聯合國人權辦公室回應稱，針對委內瑞拉政府的行動和指控深表遺憾，但最高行動方針並無改變，即「提倡並保護委內瑞拉人民的人權」。

報導指出，就在不久之前，委內瑞拉知名人權律師聖米格爾（Rocio San Miguel）才遭逮捕失蹤。對此，布魯塞爾智庫「國際危機集團（ICG）」高級分析師岡森（Phil Gunson）表示，這凸顯出馬杜洛政府正強化對政敵和異議人士的打擊。

馬杜洛去（2023）年10月曾一度與反對派達成協議，聲稱將盡可能合作舉辦一場自由、公開的總統選舉，但在看到政敵馬查多（Maria Corina Machado）以9成支持度贏得初選後反悔，立刻指控馬查多不符參選資格，且逮捕了其多名員工。

據悉，目前由馬杜洛所領軍的左翼查維斯主義（Chavismo）政治運動已控制委內瑞拉逾25年，馬杜洛2013年「繼位」前總統查維斯（Hugo Chavez）後一直連任至今，但其統治合法性不為自由世界國家包括美國、加拿大、歐盟等承認。

委內瑞拉下令駐該國聯合國人權高級專員辦公室（OHCHR）支部關門，凸顯出馬杜洛政府正強化對政敵和異議人士的打擊。圖為OHCHR駐委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）總部外聯合國旗幟。（法新社）

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