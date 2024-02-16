烏克蘭遭俄羅斯入侵兩年 重建成本估需15.2兆

2024/02/16 04:30

〔中央社〕根據世界銀行（World Bank）、歐洲聯盟（EU）、聯合國（UN）與烏克蘭政府今天公布的聯合評估結果，烏克蘭需要將近5000億美元才夠支付遭俄羅斯入侵的重建費用。

法新社報導，歐盟執行委員會（European Commission）為最新報告做的摘要指出：「未來十年，烏克蘭重建和復原的總成本為4860億美元（約新台幣15兆2000億元），高於一年前估計的4110億美元。」

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歐盟執委會還說，光是2024年，烏克蘭就需要150億美元來滿足最為迫切的重建需求，例如修繕房屋和重要交通樞紐等。

烏克蘭呼籲西方釋出約3000億美元被凍結的俄羅斯資產，來資助烏克蘭修復基礎設施的龐大工程。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）今天表示：「應該把被西方凍結沒收的俄羅斯資產，當成烏克蘭復原的重要資源。」

根據最新報告，烏克蘭有1成住宅在長達兩年的俄烏戰爭中受損或全毀；報告也強調去年6月卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）被炸毀，對環境和農業造成大規模傷害。

報告表示，損失「集中」在烏克蘭4個前線州，也就是俄羅斯聲稱已兼併的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia），不過首都基輔（Kyiv）周邊和東北部哈爾科夫州（Kharkiv）也損失慘重。1130216

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