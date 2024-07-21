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撿到寶！ 13歲少年發現1800年前「羅馬女神戒指」

這枚以色列出土的羅馬時期戒指，刻畫了羅馬女神米娜瓦（Minerva），她一手持盾牌，一手持長矛。（圖擷取自以色列文物局專頁）

這枚以色列出土的羅馬時期戒指，刻畫了羅馬女神米娜瓦（Minerva），她一手持盾牌，一手持長矛。（圖擷取自以色列文物局專頁）

2024/07/21 13:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列北部1名13歲少年近日在海法（Haifa）附近的卡梅爾山（Mount Carmel）古採石場周圍意外發現1枚1800年前的青銅戒指，戒指上刻有羅馬女神米娜瓦（Minerva）的圖像。這項發現不僅具有重要的考古價值，也為了解古代羅馬在地中海東部地區的影響提供了關鍵資訊。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，以色列文物局（IAA）18日表示，這枚戒指上刻有手持盾牌和長矛的米娜瓦形象，米娜瓦在羅馬時期的這一地區非常受歡迎，她不僅被視為戰爭和軍事策略的女神，還象徵著智慧。她相當於希臘神話中的雅典娜（Athena），在羅馬文化中具有極高的地位和影響力。

這枚小戒指可能屬於羅馬後期（西元2至3世紀）的女性或女孩。發現地點位於希伯特沙拉拉（Khirbet Shalala），這是1處位於卡梅爾山西部山頂上的考古遺址，該處有羅馬時期的農場遺跡。專家推測，戒指可能是住在農場的女性佩戴的，或是從採石場工人手中掉落的，也可能是附近墓穴的陪葬品。

13歲的懷特森（Yair Whiteson）回憶起發現的經過時表示，當時他在徒步旅行時注意到地上1個「小綠色物體」，最初以為是生鏽的螺栓。他本打算加熱處理，卻意外發現這是1枚戒指。回到家後，他才發現戒指上刻有圖案，最初以為是1位戰士的形象。

亞伊爾和父親在發現戒指後，立即與IAA聯繫，IAA將這項文物轉交給以色列國家寶藏部門進行處理。專家表示，希伯特沙拉拉遺址位於山頂，附近的採石場邊緣有2個墓穴，這些資訊為戒指的來源提供了多種可能性，也指引了後續的考古研究方向。

這枚戒指將在耶路撒冷的以色列國家考古學園區展出，讓公眾有機會近距離觀察這件珍貴文物，並為研究古代羅馬在以色列的影響提供了新的實物證據。

羅馬女神米娜瓦（Minerva）的畫像。（圖擷取自維基百科）

羅馬女神米娜瓦（Minerva）的畫像。（圖擷取自維基百科）

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