烏克蘭戰後重建成本激增 估要4860億美元

世界銀行、歐盟、聯合國與烏克蘭政府估算，烏克蘭戰後重建所需費用為4860億美元，約合新台幣15兆。示意圖。（路透）

2024/02/15 23:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界銀行（World Bank）、歐盟（EU）、聯合國（UN）與烏克蘭政府今（15）日聯合發布烏克蘭重建所需費用的報告，根據估算，烏克蘭大約需要近5000億美元的經費來重建國家。烏克蘭官員則指出，希望能利用被沒收的俄國資產來籌措這筆費用。

《法新社》報導，烏克蘭政府與其他3個組織共同撰寫這份烏克蘭重建報告。歐洲執委會在為報告總結時說：「未來10年烏克蘭重建與復原的總花費為4860億美元（約合新台幣15兆），高於前1年所估算的4110億美元。」

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烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）指出：「在過去1年之內，重建需要的費用持續增長。而烏克蘭重建所需的主要資源，應該是要沒收那些被西方凍結的俄羅斯資產。」

報告指出，烏克蘭的戰火重災區「集中」在盧甘斯克（Lugansk）、頓內次克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松（Kherson）4個前線地區，另外首都基輔（Kyiv）與哈爾科夫地區（Kharkiv）的受災程度也很嚴重。

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