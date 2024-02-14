英國智庫：中國借鏡俄烏之戰 準備在印太地區打持久戰

英國智庫指出，中國正從俄羅斯入侵烏克蘭的經驗中汲取教訓，開始透過有助於整合軍事和民間動員的法律變革，為印太地區的「持久戰」做準備。圖為中國航空母艦山東號上的殲-15艦載機。（美聯社檔案照）

2024/02/14 08:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕在烏克蘭戰爭即將屆滿2年之際，英國智庫指出，中國正從俄羅斯入侵烏克蘭的經驗中汲取教訓，開始透過有助於整合軍事和民間動員的法律變革，為印太地區的「持久戰」做準備。

《日經亞洲》14日報導，國際戰略研究所（IISS）的中國國防政策與軍事現代化高級研究員溫玫雅（Meia Nouwens）指出，中國最近放寬後備役人員和退伍軍人返回原部隊的規定，以及允許軍方使用民用基礎設施和燃料庫存，表明北京正在考慮如何應對印太地區的衝突。

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溫玫雅在發表2024年度「軍事平衡」（Military Balance）報告時表示，這些變化表明，北京認為印太衝突可能不是「發動突襲之後的速勝，而是實際上承認潛在衝突可能曠日持久，是一場消耗戰」。

她說，北京正在研究俄羅斯應對烏克蘭戰爭的作法。莫斯科曾以為能夠在數日內征服烏克蘭，但近2年後戰鬥仍在繼續。

中國去年5月開始實施新修訂的「徵兵工作條例」，允許退役軍人重新入伍，以確保有經驗的官兵服役。修訂後的徵兵條例還側重招募精通科技的科學和工程專業學生，以因應太空和網路等新領域的作戰，顯示中國正為台灣海峽可能爆發的全面戰爭做準備。

隨著加薩走廊的以色列—哈瑪斯戰爭可能演變成更廣泛的衝突、尼日和加彭的政變、亞塞拜然重新奪回納戈爾諾‧卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），以及中國在台灣和南海咄咄逼人，總部位於倫敦的IISS警告，全球軍事平衡將進入一個「不安全時代」（era of insecurity）。

報告估計，2024年全球國防開支將超過去年創紀錄的2.2兆美元。2023年中國國防開支按當地貨幣計算成長5.4％，達到1.55兆人民幣（2195億美元），是連續第29年成長，若以購買力平價（PPP）計算，則相當於4079億美元（約12.8兆台幣）。

北京的擴張行動正促使東亞地區的國防預算大幅增加。台灣的支出在2023年成長24.2％，日本也在2023年以10.5％的成長率，展開計畫中的多年擴增。

報告指出，「目前的軍事—安全局勢預示著一個更加危險的10年」。報告編輯沃爾（Robert Wall）表示，現代化能力的推動者已經變成中國，而非俄羅斯。

沃爾指出，雖然莫斯科「說了很多」，但它在戰場上並沒有太多可展示的成果。相較之下，「中國人正在開發新武器，而且是先進的武器」，尤其是高超音速滑翔載具（HGV）等高速武器。

沃爾說，美國對莫斯科在武器能力方面的作為並不著迷，反而非常關注北京正在做的事情。

報告還發現，俄羅斯將其國家預算的30％以上用於軍事。自2年前開始入侵烏克蘭以來，俄羅斯已損失約3000輛主戰坦克，大致相當於其現役庫存。但IISS估計，基於其庫存規模，莫斯科或許可以再承受大約3年的重大損耗，從庫存中補充技術水準較低的坦克。

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