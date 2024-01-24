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俄軍用運輸機墜毀邊境 莫斯科：機上65名烏克蘭戰俘

俄國Ilyushin-76軍用運輸機示意圖。（路透）

俄國Ilyushin-76軍用運輸機示意圖。（路透）

2024/01/24 18:33

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一架軍用運輸機今日傳出在與烏克蘭接壤的俄國西部邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod）墜毀，據俄國防部稱，機上載有65名烏克蘭戰俘，相關詳細資訊仍待公布。

英國廣播公司（BBC）報導，事發於貝爾哥羅德當地時間今（24）日上午11點（台灣時間下午4點），有民眾拍到一架俄羅斯Ilyushin-76軍用運輸機在不遠的村落墜毀並爆炸。俄新社稱，機上還有另外9人，其中包括6名機組人員。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，克里姆林宮已獲悉墜機事件，但拒絕透露細節。

《烏克蘭真理報》網站則引述烏克蘭總參謀部的消息說，這架飛機正在運輸俄羅斯S-300防空系統的飛彈。內容並未提到戰俘。

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