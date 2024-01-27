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烏克蘭邀請習近平出席和平峰會 澤倫斯基幕僚：中國參與很重要

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副幕僚長透露，烏克蘭已邀請中國國家主席習近平出席計劃在瑞士舉行的世界領袖「和平高峰會」。（法新社檔案）

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副幕僚長透露，烏克蘭已邀請中國國家主席習近平出席計劃在瑞士舉行的世界領袖「和平高峰會」。（法新社檔案）

2024/01/27 00:09

〔中央社〕在俄羅斯入侵烏克蘭接近兩週年之際，烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副幕僚長卓夫科瓦表示，烏克蘭已邀請中國國家主席習近平參加計劃在瑞士舉行的世界領袖「和平高峰會」。

路透社報導，中國與俄羅斯關係密切，並避免批評俄羅斯入侵烏克蘭的行為，但也表示所有國家的主權和領土完整必須受到尊重，並願意協助調解衝突。

卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）本週接受路透社採訪時表示：「我們肯定會邀請中國最高層級、中華人民共和國主席參加此次峰會。」

「中國的參與對我們來說非常重要。我們正在與中方合作。我們讓世界各地的合作夥伴參與，讓他們向中方傳達參加如此高峰會的重要性。」

在俄羅斯入侵烏克蘭前3週，習近平曾和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在北京宣布建立「無上限」夥伴關係。此後，中國大幅增加對俄羅斯的能源進口。

普廷表示，為了保護俄羅斯自身安全，入侵烏克蘭是必須的；基輔和西方則表示，這是一場無端的侵略戰爭和土地掠奪。

中立的瑞士同意應澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的要求，主辦烏克蘭和平高峰會，但日期或地點都尚未確定。卓夫科瓦表示團隊仍在研究細節。

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