英網紅鋼琴家頻槓中國小粉紅 部落客送上「台灣獨立」旗 網友大讚

被暱稱為「Dr. K」的英國鋼琴家卡瓦納近期槓上中國小粉紅，有部落客則分享近期曾多次尋找卡瓦納，但都不巧沒碰上，因此將一面寫有「台灣獨立」的旗幟留在鋼琴上，這項消息也引發網友熱議，直呼「太棒了」。（圖擷自臉書）

2024/02/07 16:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被暱稱為「Dr. K」的英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh，又名Dr. K）日前遭到中國小粉紅亂入鬧場，他也為此拿小熊維尼大肆調侃，近日更大秀中華民國「青天白日滿地紅」國旗，引發外界討論。有部落客則分享近期曾多次嘗試尋找卡瓦納但都不巧沒碰上，因此將一面寫有「台灣獨立」的旗幟留在鋼琴上，這項消息也引發網友熱議，直呼「太棒了」。

綽號「Dr.K」的卡瓦納時常在戶外直播彈奏鋼琴，頗受網路好評，但他日前在直播期間卻遭到一群手拿五星旗的中國人亂入，對方甚至要求他停止拍攝，聲稱因為「中國法律不允許」，卡瓦納當場直言「這裡不是共產中國！英國是一個自由國家」，不料那群中國人竟開始咆哮，誣指卡瓦納是種族主義者，直播影片後續也掀起外界熱議。

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近期卡瓦納（Brendan Kavanagh）頻頻槓上小粉紅，除了拿小熊維尼大肆調侃，在5日直播時更秀出中華民國「青天白日滿地紅」國旗，我國外交部也對此表示「歡迎全世界支持民主、自由的國際人士挺台」。

部落客「我的玫瑰花」昨則發文分享，表示事發後曾兩度前往倫敦車站，但都沒有遇到卡瓦納，為此只能將一面寫有「台灣獨立」的旗幟留在鋼琴上，並表示「只好拍照留念啦！」

其他網友見狀也紛紛留言表示「太棒了！！」、「真的很讚！ 謝謝妳做這件事」、「哦！老天！你帥慘了！」、「太讚了，夢想不遠了」、「可以留個言給 Dr K」，也有網友表示「你手腳很快，才看到網路有人給建議」，對此「我的玫瑰花」則是回應「我10天前其實就去過一趟了」、「1/27我就去過一次」。

也有一些網友則是留言表示「每次看到挺台外國人拿著車輪旗喊台灣加油真的只能苦笑」、「這比車輪旗正常多了」、「別中中共的陷阱，我們本來就獨立的國家，沒有獨不獨立的問題」等。

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