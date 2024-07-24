俄侵烏後最高階烏官訪中 外長庫列巴：願意與俄展開對話談判

中國中共中央政治局委員、外交部長王毅（右）24日在廣州與烏克蘭外長庫列巴舉行會談。（圖擷取自中國外交部官網）

2024/07/24 17:05

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍持續未歇之際，中國外交部長王毅24日在廣州與來訪的烏克蘭外長庫列巴會面，雙方皆呼籲和平。

中國外交部發言人毛寧在北京的例行記者會上表示，王、庫在廣州會談上就烏克蘭危機交換意見；王毅強調兩國的友誼與合作，並重申烏克蘭危機應以中國國家主席習近平提出的「四個應該」為基礎，所有衝突的解決，最後都要回到談判桌前；一切爭端的化解，總要通過政治途徑實現。

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根據毛寧，王毅還說，烏俄雙方近來皆透露願意談判之意，儘管條件與時機尚不成熟，中方仍支持一切有助於和平的努力，願繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用。中方關注烏方人道主義局勢，將繼續向烏國提供人道主義物資援助。

毛寧說，庫列巴除表示希望與中國維持良好關係，還說烏國已認真研究中國與巴西就政治解決烏克蘭危機所提出的「六點共識」，也願意以及準備跟俄方展開理智、具有實質意義、旨在實現公正持久之和平的對話談判。

此外，根據法新社，庫列巴發表聲明表示，烏克蘭「亦盼能遵循和平、復興與發展的道路」，堅信這是中烏的共同戰略重點，而俄羅斯的侵略已摧毀和平與延宕發展。庫列巴是自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，首位造訪中國的烏克蘭高階官員。

「四個應該」是習近平在俄烏開戰後不久所提的主張，包括各國主權、領土完整都應該得到尊重；聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守；各國合理安全關切都應該得到重視；一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

至於「六點共識」的要點為，有關各方降溫局勢、對話談判、加大相關地區人道主義援助，支持交換戰俘、反對大規模殺傷性武器、反對攻擊核電站、反對割裂世界及製造封閉的政治或經濟集團。

中國在俄烏戰爭中自稱中立，自詡不像美國與其他西方國家般提供任何一方致命援助；但中俄在政治與經濟上關係密切，以抗俄為主旨的北大西洋公約組織（NATO）成員國，更將北京視為俄烏戰爭的「決定性推動者」。

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