斡旋俄烏衝突？ 匈牙利總理周旋中俄 引發盟友質疑

中國國家主席習近平（右）8日接見來訪的匈牙利總理奧班。（歐新社）

2024/07/08 20:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕匈牙利總理奧班（Viktor Orban）近期積極斡旋俄烏衝突，卻因其親近中俄的立場，引發歐盟盟友的質疑和警覺。奧班8日低調訪問北京，與中國國家主席習近平會晤，習近平在會中呼籲俄烏停火，並敦促國際社會為和談創造條件，這番談話被視為中國試圖在調解俄烏衝突中扮演更積極角色的訊號。

《法新社》報導，7月初，奧班先後訪問莫斯科和基輔，試圖尋求和平解決方案，隨後於8日訪問北京，與習近平就俄烏戰爭交換意見。奧班稍早在社群平台X發文稱，中國是促進俄烏和談的關鍵力量，並將此次北京之行自詡為他的「和平使命3.0」。

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然而，奧班的斡旋之旅，在歐盟內部引發疑慮。奧班過去曾批評歐盟對俄羅斯的制裁措施，並與俄國總統普廷維持友好關係，與歐盟的主流立場相悖。此次奧班訪問北京，更讓西方國家擔憂其外交立場是否已經傾向中俄。

儘管歐盟對奧班的斡旋行動持保留態度，習近平仍對奧班的到訪表示歡迎，並強調中國在俄烏衝突中始終保持中立立場。習近平呼籲俄烏雙方停火，透過談判解決分歧，並呼籲國際社會為此創造有利條件。

值得注意的是，就在兩個月前，習近平訪問歐洲期間，曾與奧班在匈牙利舉行會晤，並將中匈關係提升為「全天候全面戰略夥伴關係」，顯示中國積極拉攏歐洲國家，試圖擴大自身影響力。

分析人士指出，奧班積極斡旋俄烏衝突，一方面是為了展現匈牙利作為歐盟輪值主席國的影響力，同時也藉機拉近與中俄的距離，為自身爭取更多外交籌碼。然而，在缺乏歐盟盟友支持，且俄烏雙方立場仍然對立的情況下，奧班的「和平使命」恐難以取得實質進展。

結束中國之行後，奧班將前往美國華盛頓參加北約峰會，屆時預計將面臨來自歐盟和北約盟友的壓力，其外交策略能否經得起考驗，有待時間證明。

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