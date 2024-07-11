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措辭強硬！ 北約宣言直指中國就是俄侵烏「關鍵推動者」

北約10日在峰會中發表聯合宣言，內容將中國稱做是俄羅斯入侵烏克蘭的「關鍵推動者」。（法新社）

北約10日在峰會中發表聯合宣言，內容將中國稱做是俄羅斯入侵烏克蘭的「關鍵推動者」。（法新社）

2024/07/11 09:36

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年北約峰會9日起在美國華盛頓舉辦，北約32個成員國10日在峰會中發表聯合宣言，內容將中國稱做是俄羅斯入侵烏克蘭的「關鍵推動者」。

《美聯社》報導，宣言內容中提及，中國透過與俄羅斯無上限的夥伴關係，以及對俄羅斯國防工業的大規模支持，已然成為俄羅斯入侵烏克蘭的「關鍵推動者」，因而增加了俄羅斯對鄰國及歐洲大西洋安全的威脅。宣言中呼籲，中國作為聯合國安理會常任理事國，對維護《聯合國憲章》宗旨和原則負有特殊責任，應該停止為俄羅斯進行戰爭提供一切物資，以及政治上的支持。

在北約峰會期間，美國總統拜登曾指出，北約的軍事生產作業絕不能落後於俄羅斯，俄羅斯正在中國、北韓和伊朗的幫助下加強武器生產力。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）提到，中國提供俄羅斯組裝武器系統所需的工具、設備、技術、微處理器和微電子元件，這讓俄羅斯能夠製造飛機、飛彈和炸彈等用於攻擊烏克蘭的武器。

美國前助理國務卿羅素（Danny Russel）表示，北約宣言內容走出重要的一步，特別是該公報針對中國持續威脅歐洲利益及安全這件事發生警告，這代表北京當局的中立主張有多麼空洞，中國的「分而治之」意圖對於歐洲及亞太主要國家沒什麼作用，反而讓這些國家團結起來。

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