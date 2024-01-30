Dr.K拿習維尼反殺！旅英小粉紅委屈道歉了：沒能給中國人長臉

劉夢穎29日在IG發布長約3分鐘的影片向中國人道歉，並訴說自己的委屈。（圖翻攝自Brendan Kavanagh_YT、劉夢穎IG）

2024/01/30 17:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國小粉紅在倫敦大鬧英國鋼琴家事件引發高度關注，全球更掀起反共熱潮。主要鬧事的3名小粉紅身分都已被起底，其中一名女子近日再透過社群向中國人致歉指稱，「沒能給咱們中國人長臉」，但繼續砲轟外號「Dr.K」的鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh），不配稱作是一個「鋼琴家」或「紳士」。

卡瓦納19日在倫敦聖潘克拉斯國際車站（St Pancras International）商場直播彈奏鋼琴，遭一群手拿五星旗的中國人亂入，要求他停止拍攝，聲稱「中國法律不允許」，卡瓦納當場回嗆，「這裡不是共產中國」、「我沒必要遵守中國法律」，小粉紅們氣得對卡瓦納咆哮，還誣指他是種族主義者。這段直播影片已累積超過940萬次觀看，不少力挺民主自由的網友和KOL紛紛跳出來痛批這群中國人的所作所為，卡瓦納也接受多檔知名節目採訪，強調不能屈服中共淫威，必須堅守自由民主陣線，甚至回到事發地點高舉嘲諷中國國家主席習近平的「小熊維尼」，演奏他創作的辱華曲，連日來也有大批網友響應。

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當時主要與卡瓦納有對話的3名小粉紅，身分陸續曝光，分別是去年9月在英國《金融時報》擔任顧問，與孔子學院有密切關係的冷雪年、經常主持中國駐英大使館舉辦的各種活動的旅英主持人張寧、在英留學工作多年的劉夢穎。這3人起初因為不想被拍到，而與卡瓦納爆口角，而今成全球知名人物，被網友起底的劉夢穎25日在IG發限動求助說，因為這件事已經好幾天不敢出門，她和家人每天都會收到成千上萬則仇恨訊息，「我好害怕，請幫幫我」。劉夢穎還納悶，「我一直是一個善良而有禮貌的人，為什麼每個人都突然討厭我？這確實影響了我的心理健康」，結果不少中網友看不下去其試圖賣慘，批她「把國人的臉丟盡了」！

劉夢穎昨天（29日）再度於IG發布影片說，「最近的事情占用了公共資源，我深感愧疚。作為一個在外打拚的中國人，在這件事情的處理上，我確實做得不夠好，沒能給咱們長臉，還給大家添堵了，真的非常抱歉。首先，我承認我慫過，雖然大家一直鼓勵我不要逃避，要講出真相，但我不能理解的是，為什麼要長他人志氣滅自己威風？一個在海外擁有數百萬粉絲（指卡瓦納），具備極大影響力和話語權，靠惡意碰瓷、民族歧視製造對立等手段，無下限炒作來博人眼球，賺取關注度和流量，進而實現盈利目標的大V，為什麼會被他們擁戴是『鋼琴家』、是『紳士』？」

她接著說：「我一個人微言輕、身在他鄉、舉目無親的女孩子，卻要被他們人肉網暴謾罵，甚至波及工作。其次，我承認我是在英國學習工作和生活，雖然我不是男兒身，但卻也志在四方，我不能理解的是，我一位中國籍，遠走他鄉勤懇工作，想要用自己的努力去證明自己、去改變自己、去嘗試幫助更多人改變命運，為什麼能變成他們（指部分中國網友）口中的英國人和崇洋媚外的代表？我承認我的英語表達不夠地道，被對方倚仗母語優勢，不直接回答我的問題，把我繞入語言陷阱，設套製造對立，進而引發衝突，怎麼就單方面變成我的問題？變成我一無是處的咎由自取？」

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