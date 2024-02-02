小粉紅要提告 英國鋼琴家：只會讓中共淪為笑柄

中國「小粉紅」劉夢穎在社群平台X放話要對英國鋼琴家卡瓦納提告，但卡瓦納稱尚未收到任何法律文件。1月31日該劉夢穎的X帳號被暫停。（圖翻攝自Brendan Kavanagh_YT、劉夢穎IG）

2024/02/02 14:28

〔編譯盧永山／綜合報導〕被暱稱為Dr K的英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）車站直播演出時，遭到幾名手持中國五星旗的小粉紅鬧場 ，風波迄今尚未平息。有1名參與鬧場的「小粉紅」在社群平台X放話要對Dr K提告，但Dr K稱尚未收到任何法律文件，並質疑對方恐嚇及虛張聲勢。1月31日該小粉紅的X帳號被暫停。

根據《自由亞洲電台》報導，Dr K於1月19日在聖潘克拉斯車站現場直播演出時，遭幾名中國小粉紅以保護肖像權為理由要求刪除直播影片，參與鬧場的小粉紅之一劉夢穎（MengYing Liu）近日在X多次發文，批評Dr K「惡意碰瓷、民族歧視」等，並稱正針對誹謗及私隱權向Dr K提出訴訟，警告網友@Byron_Wan等人停止分享直播影片，否則會一併提告。

請繼續往下閱讀...

Dr K 1月30日在Youtube及IG等社群平台分享此事，引發大批網友關注，有網友批評小粉紅荒謬，反問「是否要向全世界提告？」，又質疑「如何用中共的法律邏輯，在英國進行提告？」

經調查發現，劉夢穎的X帳號（@mengying110）已在1月31日因違反使用者守則而被暫停，但不清楚她X帳號被暫停的具體原因。根據X的規則，用戶不得發布暴力、煽動、誇大或壓制資訊，或以欺騙的方式分享資訊等。

Dr K當日受訪指出，尚未收到任何法律文件，他已經接觸幾位律師，他們都認為案件不會成立，因為欠缺法律依據，認為這只是中共的一種恐嚇手段，不排除小粉紅真的會告上法庭，但他認為在中國有效的策略，在英國並不起作用。

Dr K表示：「這都是虛張聲勢，我不認為會發生任何事情。如果這件案子被帶到法庭，這將在世界上引起憤怒。所以我認為如果他們真的把這件事帶到法庭，他們會讓中共在全世界成為笑柄。所以小粉紅處理得非常糟糕。這是一場政治宣傳災難。」

針對小粉紅的提告行為，Dr K表示目前只能靜觀其變，但強調自己不會因此感到害怕，認為小粉紅只是為了挽回形象、討好中共，並說自己的鋼琴直播影片上傳至今，他的Youtube頻道收到至少10次投訴，顯示小粉紅仍未就此罷手，但他絕不會停止鋼琴演出。

針對中國小粉紅從不久前騷擾日本中華西太后餐廳事件，到這次的倫敦敦聖潘克拉斯車站鋼琴演出鬧場事件，知名海外時事評論家袁斌1月31日發文指出，小粉紅不僅是中國的公害，也成了西方社會的公害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法