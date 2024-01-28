氣死小粉紅！英國鋼琴家新貼圖 小熊維尼+「辱華密碼」

英國鋼琴家卡瓦納在臉書貼出一張圖片，自稱是他鋼琴的新貼紙，圖案是在英國國旗上標註「8964」4個號碼，小熊維尼躲在英國國旗後面露出半張臉，引來不少台灣、香港網友留言叫好。（圖擷取自卡瓦納臉書）

2024/01/28 11:27

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這下更「辱華」了！英國知名鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh，Dr K）前幾天在英國倫敦一處車站的公共鋼琴直播演奏，遭中國小粉紅亂入，引發全球熱議。他26日帶著「小熊維尼」玩偶重回現場演奏，諷刺小粉紅意味十足；27日又透過社群發文，聲稱他的鋼琴有了新貼圖，圖片中在英國國旗後面的「小熊維尼」露出半張臉，旗幟中央印上「8964」。

卡瓦納19日在倫敦聖潘克拉斯國際車站（St Pancras International）商場大廳的公共鋼琴直播演奏，竟被一群手拿五星旗的中國人亂入，聲稱「中國法律不允許」侵犯他們的肖像權，要求停止拍攝，卡瓦納錯愕答說：「這裡不是共產中國！是英國，英國是一個自由國家，允許人民在公共場所錄影拍照，我該遵守的是英國法律，而不是中國法律。」卻被小粉紅反控「種族主義者」。雙方交鋒影片在網路上瘋傳，演變成國際關注話題。

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卡瓦納事後留言，自稱打算買一件小熊維尼T恤，並在上面印上「8964」。他26日重返「衝突現場」彈琴，現場有名男性在他彈琴時把小熊維尼玩偶放在鋼琴上，卡瓦納也拿起來嗨喊：「CCP（中國共產黨）！GO！GO！GO！」讓旁邊路人笑開懷。卡瓦納受訪提到，此次事件讓他了解音樂要免於專制恐懼，「願榮光歸香港，我全力支持台灣人，全力支持藝術自由表達，那些小粉紅嘗試阻止我，他們慘敗收場，在兩天前我甚至不知道什麼是『小粉紅』」。

卡瓦納今天在臉書貼出這次演出的片段，寫下「自由重返公共鋼琴」，隨後又貼出一張圖片，自稱是他鋼琴的新貼圖，圖案是在英國國旗上標註「8964」4個號碼，小熊維尼躲在英國國旗後面露出半張臉；卡瓦納的貼文也吸引不少台灣、香港網友留言「我來自台灣支持你」、「I love it」、「Thank you Dr.K, Hong Kong people Love you」。

卡瓦納臉書影片（1/26演奏）：

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