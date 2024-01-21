知名鋼琴家倫敦街頭演奏 竟遭小粉紅要求「遵守中國法律」

英國知名鋼琴家卡瓦納在倫敦商場直播彈鋼琴，卻遭遇一群自稱來自中國電視台、拿著五星旗的人找碴。（圖翻攝自Brendan Kavanagh_YT）

2024/01/21 21:24

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年由於中共外交戰狼、小粉紅時常無腦出征，國際反中情緒高漲。近日在英國發生一群中國人於公眾場所鬧事，要求一名在百貨商場彈鋼琴娛樂大眾的英國人不准拍攝，還稱「因為中國的法律不允許」；該名英國人對此匪夷所思，反駁時竟被這群中國人大聲咆哮，誣指他是種族主義者。這名遭遇中國人無理取鬧的英國人其實是知名鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh），他將這段過程分享到YouTube後掀起熱議，大批外國網友力挺卡瓦納，痛斥中國小粉紅這種到其他國家耍流氓的行為相當可悲！

在YT擁有超過213萬人追蹤的英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納，因其擁有博士學位被粉絲稱為「K博士」，擅長演奏和推廣幾乎完全是即興演奏的音樂流派「布基烏基」（Boogie-woogie），時常在公共場所彈鋼琴娛樂大眾，並在YT直播與聽眾互動的過程。本月19日，卡瓦納一段在倫敦一間百貨商場彈奏鋼琴的直播影片，意外引發外界關注，片中可以看到卡瓦納一如往常展現琴藝，但在9分14秒處，突然有不速之客闖入鏡頭。

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一群手拿中國五星旗的中國人走向卡瓦納，自稱他們是中國電視台的人，要求卡瓦納不准拍攝，因為他們就在附近。卡瓦納露出匪夷所思的表情，表示對此感到不解，這群人就稱他們不希望自己的聲音和長相被卡瓦納拍到，所以才要求他別在商場內錄影直播。卡瓦納進一步詢問原因，這群人竟稱「因為中國法律不允許」，卡瓦納聽完後只覺不可思議，直言「這裡不是共產中國！是英國，英國是一個自由國家，允許人民在公共場所錄影拍照，他該遵守的是英國法律，而不是中國法律」。

這群中國人則主張，他們有所謂「影像權」（image rights），其中一名女子還稱自己也是英國人，希望卡瓦納尊重他們的權利。但卡瓦納手指該名女性手上拿的五星旗繼續想反駁時，一名中國男子突然大聲咆哮，要卡瓦納「別碰她」，並高聲指控卡瓦納是種族主義者、歧視中國人，企圖吸引商場內其他民眾的注意，這時旁邊有英國民眾看不下去，直言「這裡是公共場所，如果你們不喜歡大可以離開就好」。

雙方的爭執也引來警察，警方在聽完卡瓦納還原事發經過後，便將這群中國人帶到一邊說話，卡瓦納則繼續演奏鋼琴，鏡頭還特地帶到中國團與警方對話的畫面，嘲諷意外十足。

這段影片曝光後才過一天時間，就吸引超過70萬人觀看，網友表示，「到另一個國家然後要求當地人遵守他們的法律？有夠荒謬！」、「感謝你為基本人權所做的反擊」、「該讓這群中國人知道不要隨便耍流氓」、「做得好！沒有退縮就給讚」、「你的應對方式非常好，面對這種無理取鬧的人真的很頭痛」、「有夠可悲，以為全世界都要聽中國的？」

自9:14秒處起：

卡瓦納在倫敦商場直播彈鋼琴，卻遭遇一群自稱來自中國電視台、拿著五星旗的人找碴。（圖翻攝自Brendan Kavanagh_YT）

卡瓦納跟警方解釋過後，繼續在現場演奏鋼琴，鏡頭還特地帶到中國團與警方對話的畫面，嘲諷意外十足。（圖翻攝自Brendan Kavanagh_YT）

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