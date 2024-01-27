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重返衝突現場演奏 英國鋼琴家手拿維尼熊：支持台灣與香港

英國鋼琴家卡瓦納重回與小粉紅衝突現場演奏，並手持小熊維尼諷刺：「今天鋼琴前面沒有中國共產黨！」（圖擷取自「Dr K Boogie Woogie」臉書粉絲專頁）

英國鋼琴家卡瓦納重回與小粉紅衝突現場演奏，並手持小熊維尼諷刺：「今天鋼琴前面沒有中國共產黨！」（圖擷取自「Dr K Boogie Woogie」臉書粉絲專頁）

2024/01/27 10:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh，又名Dr K）日前在英國倫敦直播演奏鋼琴時，遭到中國小粉紅亂入，引發全球熱議。卡瓦納（Brendan Kavanagh）26日又重回事發現場演奏鋼琴，並手持「小熊維尼」玩偶發文「今天鋼琴前沒有中國共產黨」。

卡瓦納19日在倫敦聖潘克拉斯國際車站（St Pancras International）商場內直播彈奏鋼琴時，遭到一群手拿五星旗的中國人亂入，要求卡瓦納停止拍攝。小粉紅聲稱因為「中國法律不允許」，卡瓦納十分錯愕向小粉紅說：「這裡不是共產中國！是英國，英國是一個自由國家，允許人民在公共場所錄影拍照，我該遵守的是英國法律，而不是中國法律」。不料小粉紅反嗆卡瓦納是「種族主義者」，雙方交鋒過程在網路上瘋傳，引起國際網友關注。

卡瓦納日前也在YouTube影片中公開留言，表示他打算買一件小熊維尼T恤，並在上面印上「8964」。卡瓦納26日重返「衝突現場」彈琴，現場有一位男子在他彈琴時在鋼琴上放上小熊維尼玩偶，卡瓦納也拿起來嗨喊「CCP！GO！GO！GO！」讓旁邊路人笑開懷。

根據《自由亞洲電台》報導，卡瓦納事後提到，此次事件讓他了解音樂要免於專制恐懼，「願榮光歸香港，我全力支持台灣人，全力支持藝術自由表達，那些小粉紅嘗試阻止我，他們慘敗收場，在兩天前我甚至不知道小粉紅是什麼」。卡瓦納隨後表示：「如果你不知道小粉紅是什麼，去查一下吧，這事件對於藝術自由造成打擊，讓這鋼琴變成中共與小粉紅的禁地。」

事後卡瓦納也在臉書上傳照片，他手持小熊維尼與一位在他彈琴過程中在一旁伴舞的女孩合照，而女孩也是拿著小熊維尼娃娃。卡瓦納強調，「今天在鋼琴前沒有中國共產黨」。

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