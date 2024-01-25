反制小粉紅攻略！ 英國鋼琴家：我要買習維尼T印上「8964」

近日被小粉紅大鬧的英國知名鋼琴家卡瓦納表示，他準備買印有小熊維尼、8964圖樣的衣服反制小粉紅。（圖翻攝自Brendan Kavanagh_YT）

2024/01/25 01:20

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一群中國小粉紅在英國倫敦大鬧知名鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）的消息引發全球熱議，相關影片在網上瘋傳，原本的直播影片現在更是突破625萬次觀看。卡瓦納還公開表示，下次再遇到小粉紅，他會穿上常被拿來譏諷習近平的「小熊維尼」和「8964」的圖像反制，笑翻不少人。

在YT已有逾226萬訂閱的卡瓦納，19日在倫敦聖潘克拉斯國際車站（St Pancras International）商場內直播彈奏鋼琴，過程中遭一群手拿五星旗的中國人亂入，要求他停止拍攝，聲稱因為「中國法律不允許」，讓卡瓦納相當匪夷所思，向小粉紅直言「這裡不是共產中國！是英國，英國是一個自由國家，允許人民在公共場所錄影拍照，我該遵守的是英國法律，而不是中國法律」。不料對方竟突然咆哮，誣指卡瓦納是種族主義者，整段過程後續瘋傳，掀起全球網友關注。

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據悉，事發地點擺放的公共鋼琴，是英國流行音樂巨星艾爾頓強（Elton John）於2016年捐贈的，上頭還有其本人簽名和留言。不過發生這起小粉紅衝突事件後，賣場已暫時圍住鋼琴，禁止民眾靠近。

一名時常分析中國時政的網紅「David Zhang」，23日在YouTube上傳影片介紹這起事件時，竟釣出卡瓦納在底下留言：「感謝這段精彩的影片，它解開了我很多疑惑。我現在正在買我的小熊維尼T恤，並打算在上面印上8964！」留言一出讓網友笑翻，紛紛表示「我完全支持你這麼做」、「告訴我去哪裡買習維尼的衣服，我也想要」、「中國再次展現他們有多討人厭」、「組團報名買8964 T恤」。

近日被小粉紅大鬧的英國知名鋼琴家卡瓦納表示，他準備買印有小熊維尼、8964圖樣的衣服反制小粉紅。（圖翻攝自China Insider with David Zhang_YT）

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