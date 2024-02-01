中國小粉紅太囂張 袁斌：已成為西方社會的公害

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在倫敦聖潘克拉斯車站直播演出時，遭到幾名手持中國五星旗的小粉紅鬧場，引發喧然大波。知名海外時事評論家袁斌1月31日發文指出，小粉紅不僅是中國的公害，也成了西方社會的公害。（圖翻攝自Brendan Kavanagh_YT）

2024/02/01 19:59

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在倫敦聖潘克拉斯車站直播演出時，遭到幾名手持中國五星旗的小粉紅鬧場，引發喧然大波；加上不久前小粉紅騷擾日本中華西太后餐廳的事件，知名海外時事評論家袁斌1月31日發文指出，小粉紅不僅是中國的公害，也成了西方社會的公害。

袁斌指出，幾天前發生的倫敦火車站鋼琴事件，令全世界成千上萬人，生動地領教了小粉紅是怎麼在西方國家威脅甚至侵犯公民自由；縱觀他們在這場鬧劇中的所作所為，可以歸納為「三步曲」：第一步是威脅鋼琴家訴諸法律；第二步是指控鋼琴家種族歧視；第三步是指控鋼琴師性侵。

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這三步曲的目的是什麼？就是小粉紅想要凌駕於鋼琴家之上，把自己的意志強加於對方，令其屈服於自己，亦步亦趨的聽從自己的指揮。

文章說，小粉紅有所不知的是，這裡不是在中國，而是在自由社會，因此鋼琴師並不買小粉紅的帳，不但沒有屈服，反而與他們據理力爭，勇敢地捍衛了自己的合法權利，使他們的企圖最終沒能得逞。但小粉紅在這齣鬧劇中的表演，可以說是凸顯了中共對西方社會的威脅。

如果說在十八大之前，中共奉行韜光養晦，在西方國家的表現還比較收斂的話，那麼現任黨魁（習近平）當政之後，因為中共推行戰狼外交，妄想將自己的意志強加給世界，讓全世界都圍著它的指揮棒轉，在西方國家的表現轉而變得十分高調和囂張，不僅對海外華人實施長臂管轄，甚至直接威脅侵犯到了西方國家公民的自由、人權。

在這方面，深受中共洗腦、以中共為靠山的小粉紅，則心甘情願地充當了其主子的馬前卒，演出了一幕幕的鬧劇，嚴重干擾了西方社會的正常秩序。

文章說，從不久前的日本中華西太后餐廳事件，到這次的倫敦車站鋼琴事件，以及眾多類似事件，小粉紅一次次地囂張跋扈與肆意妄為，都在提醒西方社會，中共不僅是中國人民的最大禍害，也是西方人民的最大禍害；一旦它的實力超過美國，必將為西方文明帶來滅頂之災。

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