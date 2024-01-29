「Dr.K事件」掀反共潮 外國各大網紅紛嗆小粉紅：不爽就滾回中國！

擁有156萬人訂閱的「TheQuartering」24日在YouTube批小粉紅。（圖翻攝自「TheQuartering」YouTube）

2024/01/29 00:13

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）在倫敦遭遇小粉紅大鬧的事件持續發酵，相關影片在網上瘋傳，原始版本至今已累積超過900萬次觀看，不少國外著名YouTuber跳出來評論這件事，怒批小粉紅「不爽可以滾回中國」，來自美國的網紅「嗩吶」（Sona Eyambe）就直言：「反中共情緒正在YouTube圈成為一塊新大陸！」

綽號「Dr.K」的卡瓦納，本月19日在倫敦聖潘克拉斯國際車站（St Pancras International）商場內直播彈奏鋼琴，遭一群手拿五星旗的中國人亂入，要求他停止拍攝，聲稱因為「中國法律不允許」，卡瓦納當場直言「這裡不是共產中國！英國是一個自由國家，允許人民在公共場所錄影拍照，我該遵守的是英國法律，而不是中國法律」；不料這群中國人突然咆哮，誣指卡瓦納是種族主義者，直播影片後續掀起外界熱議，本來不少被拍到的小粉紅反倒成全球知名人物。

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網紅「嗩吶」今天（28日）晚間在其YouTube頻道「好機車」上傳影片表示，這起事件受到大批力挺自由民主的人們關注，卡瓦納也透露原本的直播影片連日來收到不少檢舉，顯然背後有人不希望該影片繼續存在於YouTube，但他沒在怕，宣布只要他的原影片「被消失」，任何人都可以備份原影片並上傳到自己的平台。

來自美國的「嗩吶」也透露，近日有多名美國百萬網紅跳出來評論此事，反中共情緒正在YouTube圈成為一塊新大陸。例如主要介紹漫畫和遊戲、擁有156萬人訂閱的「TheQuartering」24日就直言：「一些瘋狂的中國人，以為他們回到中國，其他公民必須遵守共產黨的瘋狂規則......。現在這支影片如病毒般的傳播，這在西方被稱為『史翠珊效應』（Streisand effect，指試圖隱藏某事，反而造成此事為人知）」。

351萬人追蹤的Twitch主播、擁有237萬訂閱的YouTuber「柴克」（Asmongold）也痛斥：「真是個瘋子！她（指一開始要求卡瓦納不准拍攝的女子）不在中國，他是可以拍攝的。如果你對一個國家的法律不滿意，而你來自另一個國家，那就回去！好吧，你不喜歡嗎？滾出去！你不能來這裡告訴我們該做什麼」。

YouTube有207萬人訂閱的喜劇演員「Aba and Preach」27日則上傳影片模仿大鬧卡瓦納的小粉紅，大肆嘲諷這群中國人的言行，連帶中國遊客到其他國家旅遊的惡行惡狀也調侃了一輪，甚至酸度爆表地說：「你們不能這樣大搖大擺的侵略我們的地盤，我們又不是台灣！」最後2人直言：「中共就像黑幫一樣運作，如果他們不喜歡一個組織說的話，整個政府就會出手。就像如果你承認台灣是一個自由國家，中國政府就會開始有動作，像是封鎖你的IP。我們對人們說中國壞話毫不介意，我們不支持那個國家，也從未計畫去那裡。」

擁有237萬人訂閱的「Asmongold」23日在YouTube批小粉紅。（圖翻攝自「Asmongold」YouTube）

有207萬人訂閱的雙人喜劇組合「Aba and Preach」27日在YouTube批小粉紅。（圖翻攝自「Aba N Preach」YouTube）

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