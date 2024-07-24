川普陣營出招！控賀錦麗「盜用」拜登9000萬美元競選資金

川普（右）槓上賀錦麗（左），選戰資金爭議延燒。（美聯社）

2024/07/24 16:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選風波再起！在拜登（Joe Biden）宣布退選後，接棒參選的賀錦麗（Kamala Harris）遭到川普（Donald Trump）陣營猛烈攻擊，焦點並非政策辯論，而是高達9000多萬美元的競選資金流向。川普團隊直指賀錦麗陣營「盜用」拜登留下的政治獻金，試圖以違法手段贏得選戰。

7月23日，川普競選團隊向聯邦選舉委員會（FEC）提交正式投訴，劍指賀錦麗陣營此舉公然違反《聯邦競選法》，更稱是美國史上金額最大、最明目張膽的競選資金違規行為。這份投訴首先由《紐約時報》報導，並由福斯新聞網（Fox News）取得。

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事件的起因是，拜登黯然退出選戰後，將競選帳戶中剩餘的9100萬美元（約新台幣29.8億元）全數轉移給了副手賀錦麗，作為她接下來競選活動的資金。然而，川普團隊認為，這些錢是捐款人基於對拜登的信任所提供的政治獻金，賀錦麗並無權利私自挪用，更何況金額如此龐大。

川普競選團隊的首席法律顧問沃靈頓（David Warrington）稱此舉是「明目張膽的掠奪」，將構成「自1971年《聯邦競選法》修訂以來，單筆金額最大、最嚴重的超額捐款和違規行為」。

「賀錦麗正在進行美國歷史上最大的競選財務違規行為，而且她正在利用委員會自己的表格來做這件事，」投訴書總結道。「委員會不能、也不可能坐視不管，任由一名候選人違反法律和捐款人意願，從另一名候選人的授權委員會手中拿走近1億美元。」

投訴書中還點名了拜登、賀錦麗、「拜登總統競選委員會」（又稱「賀錦麗總統競選委員會」）和財務主管斯賓塞（Keana Spencer），指控他們「公然違反《聯邦競選法》，進行和接收了近1億美元的超額捐款，並向委員會提交了虛假表格，意圖將一名候選人的主要競選委員會挪用給另一名候選人使用」。

川普陣營在投訴書中質疑，賀錦麗並未按規定提交自己的候選人聲明，僅僅是將拜登的聲明文件上的名字改成自己的名字，就試圖接收 拜登的競選資源，包括「拜登總統競選委員會」及其帳戶資金，這種做法違反了聯邦競選法，也涉嫌修改提交給聯邦機構的文件，違反美國法典。

面對川普陣營來勢洶洶的指控，賀錦麗團隊則冷靜回應，反擊川普陣營的說法「毫無根據」，並指出這番言論只是出於忌妒民主黨的團結和對賀錦麗的支持，刻意透過抹黑和造謠來干擾選情。

賀錦麗團隊強調，他們會持續努力，爭取選民的支持，團隊已在短時間內募得超過1億美元資金，證明他們擁有足夠的資源和實力贏得選戰，無需動用不義之財。

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