澳洲華裔作家楊恆均被判死緩 老婆「染香」曾是知名「大五毛」

澳洲籍華裔作家楊恆均（左）被北京法院判死緩，妻子袁小靓（右）曾被視為中國「毛左派」代表人物之一，支持中共和一黨專政、貶低民主制度，還自稱「五毛黨主席」。（美聯社檔案照）

2024/02/06 06:38

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲籍華裔作家楊恆均5日遭中國北京法院以間諜罪判處死刑，緩期2年執行，引起澳洲強烈反彈。據稱楊恆均被控曾向台灣提供情報，他的妻子袁小靚也長期被禁止出境，無法離開中國，但網紅出身的袁小靚曾被視為中國「毛左派」代表人物之一，支持中共和一黨專政、貶抑民主制度，還自稱「五毛黨主席」。

綜合星島網和自由亞洲電台（RFA）等報導，楊恆均2019年遭羈押後，又名「染香」的袁小靚（原名袁瑞娟）也被中國政府禁止出境。楊恆均好友、雪梨科技大學副教授馮崇義表示，袁小靚並未入澳洲籍，只是澳洲永久居民，「她人基本上在上海，走動是自由的，在國內走動是允許的，就是不允許出國，香港也不能去。 中國的邊控已濫用到無邊無際的程度。哪怕你是美國籍，不讓你出來就不讓你出來。」

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袁小靚曾在上海聲淚俱下地接受澳洲媒體訪問，呼籲外界關注。澳洲廣播公司（ABC）2019年4月曾播出袁小靚的專訪畫面，內容是哭訴她與楊恆均1月中旬從廣州入境後，楊恆均就被公安帶走，但官方不但拒絕家屬及律師辦理會見，連她自己也失去自由，讓她現在「處於很崩潰的狀態」。

袁小靚除了哭訴自己和楊恆均的遭遇，還呼籲澳洲政府關注「自己的公民」在海外的人權狀況，給他的夫婿「一點點關懷」。

據報導，2000年代「微博」在中國興起後，袁小靚成為網紅，擁有新浪微博認證的「大V」（知名人物）地位。由於她強烈支持官方立場，經常發言攻擊立場相左人士，被冠上「知名五毛」、「大五毛」等外號。不過，袁小靚對此不以為意，2012年還曾公開自稱是「五毛黨主席」，並為屬於「五毛黨」自豪。

因此，前述澳廣專訪畫面播出後，在海外華人的社群媒體上成為熱門話題，不少網友紛紛以「早知今日，何必當初」等話語加以嘲諷。許多網友認為，袁小靚過去做為大五毛網紅，經常貶低民主制度和民主國家，大力讚揚中共專制體制，如今自己遭受迫害時，卻怪罪澳洲政府對她夫婿的人權沒有給予足夠重視，這種人不值得同情。

據稱袁小靚近幾年來已較少在網路上發聲，其動向一度引起討論，2018年更傳出她已移民美國，還傳出她曾發表一篇題為《一個奇女子的自白》的文章，辯稱自己並非「反美是工作，赴美是生活」，更讓不少網友嘲諷她「嘴上反美，腳上愛美」。

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