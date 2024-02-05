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楊恆均被判死緩 腎臟長囊腫恐命喪中國監獄

澳洲籍華裔作家楊恆均被控間諜罪遭中國關押5年多，健康持續惡化。（路透資料照）

澳洲籍華裔作家楊恆均被控間諜罪遭中國關押5年多，健康持續惡化。（路透資料照）

2024/02/05 14:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國4日判處澳洲華裔作家楊恆均死刑緩期2年執行，這距離他首次因國家安全罪名被拘捕已逾5年。澳洲政府對北京當局決議表達「震驚」。楊恆均傳出腎臟長了10公分大囊腫，友人擔心他死在獄中。此外，家人轉述，楊恆均在關押期間遭受「超過300多次審訊」以及「長達6個月嚴刑凌虐」。

現年58歲的楊恆均出生於中國湖北，曾在中國國安部門工作，隨後移民澳洲，曾在美國的哥倫比亞大學擔任訪問學者。他2019年1月在廣州機場被捕，1年多後才被正式起訴間諜罪。楊恆均否認曾為澳洲或美國擔任間諜。他的案件在延宕10次後，才於4日宣判判。

澳洲《衛報》報導，楊恆均身體不適已久，去年7月間澳洲駐中國外交官探視楊恆均，得知他腎臟長了1個10公分囊腫，但當局並未立即提供治療。隨後澳洲駐北京使館人員，將情況告知楊的友人馮崇義。

目前任職雪梨理工大學的馮崇義傳達楊恆均的呼救，他擔心一旦死在獄中，外界不會知道真相，「如果我出了什麼事，誰能為我說話？」馮崇義促請澳洲政府採取行動，透過外交手段確保楊恆均被釋放回澳洲。

楊恆均家人轉述，他在關押期間遭受「超過300多次審訊」以及「長達6個月嚴刑凌虐」。

儘管澳洲政府多次聲援楊恆均，中國外交部卻警告「尊重司法主權」，不要干預案件。

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