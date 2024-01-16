德學者：中國將繼續對台施壓 籲各國確保台海和平

德國政府智庫「學術暨政治基金會」（Stiftung Wissenschaft und Politik）專家Gudrun Wacker預期，選後中國會繼續用資訊戰、軍演等方式向台灣施壓，呼籲各國努力確保台海和平。（擷取自智庫SWP官網）

2024/01/16 23:53

〔中央社〕台灣選舉順利落幕，德國知名中國研究專家瓦克爾說，兩岸關係有許多灰色地帶，她預期選後中國會繼續用資訊戰、軍演等方式向台灣施壓，呼籲各國努力確保台海和平。

台灣選舉受到德國媒體高度關注，重要財經媒體「商報」（Handelsblatt）舉辦線上研討會，邀請政府智庫「學術暨政治基金會」（Stiftung Wissenschaft und Politik）專家瓦克爾（Gudrun Wacker）和赴台觀選的駐東京記者柯林（Martin Kolling）分析選舉過程和結果。

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柯林表示，這次選戰過程很激烈，有些訴求很刺耳，但選舉結果公布後，敗選者相當有風度承認敗選，令人印象深刻。

他分析，歐洲政壇有左派和右派之分，相較之下台灣左、右的分別不明顯，政黨基本上都支持「小政府」，沒有端出大規模福利政策。

至於中國政策，他指出，台灣社會基本上對維持台海現狀有共識，因此各黨兩岸政策的差異其實不大。

中國如何介入台灣選舉是各國關注的焦點，瓦克爾指出，中國多次警告台灣，這次選舉是和平與戰爭的選擇，國民黨也有同樣的論述，民進黨則反對這樣的說法。

她提醒，台灣民眾其實很關心薪資停滯、少子化、房價等內政問題，朝野對核能政策立場尤其不同，只有民進黨支持廢除核電，另兩黨支持用核電。

關於兩岸關係，瓦克爾預期，選後中國會繼續透過網攻、資訊戰、軍演等方式給台灣壓力，例如散布假訊息，稱美國只是幫助台灣自衛，沒有義務保衛台灣，或將美國描述為不可靠、不值得信任的夥伴。

她強調，兩岸關係有許多灰色地帶，各方不斷在互相試探，但也小心不讓衝突激化。

俄烏戰爭的經驗給台灣不少啟示，不過她說，烏克蘭是聯合國會員國，台灣不是，中國攻打台灣後西方會不會對中國實施制裁，目前難以研判，雖然歐洲已開始思考願意支持台灣到什麼程度。

瓦克爾強調，由於美國對台灣的安全承諾和台灣在西太平洋島鏈的戰略位置，美國和中國的衝突可能先在台灣引爆；台灣海峽是全球貿易的主要路線，如果遭到封鎖，歐洲、日本、韓國都會面臨大麻煩，因此各國應盡一切努力讓這樣的情景不要發生。

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