菲總統小馬可仕親賀賴清德當選「台灣總統」 中國氣炸「要他多讀書」

2024/01/16 17:13

〔編譯陳成良/綜合報導〕民進黨賴清德在這次台灣總統大選中獲勝,包含美日德法等國都發聲祝賀,菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)也罕見發文祝賀賴清德,文中還祝賀賴當選「台灣總統」。中國外交部16日表示強烈不滿,還要小馬可仕「多讀讀書」,正確了解台灣問題的來龍去脈。

菲律賓總統小馬可仕在賴清德當選當晚即在社群平台「X」上發文,稱「我代表菲律賓人民,祝賀賴清德當選台灣下任總統。」,並表示「我們期待在未來幾年內密切合作,強化共同利益,促進和平,確保我們人民的繁榮昌盛。」

中國外交部發言人毛寧表示,外交部部長助理農融今(16日)早召見菲律賓駐華大使提出嚴正交涉,敦促菲方給中方一個負責任的交代;強調「台灣地區」選舉結果改變不了兩岸關係基本格局和發展方向,阻擋不了中國終將統一,也必然統一的大勢。

毛寧回應指,小馬可仕的有關言論嚴重違反一個中國原則和《中菲建交公報》,嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾,粗暴干涉中國內政。中方正告菲方不要在台灣問題上玩火,立即停止在涉台問題上的錯誤言行,停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。她說,中方建議小馬可仕「多讀讀書,正確了解台灣問題的來龍去脈,從而得出正確的結論。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead.