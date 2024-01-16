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菲律賓總統祝賀賴清德當選台灣總統 沈榮欽分析背後動機

民進黨候選人賴清德在這次台灣總統大選中獲勝，菲律賓總統小馬可仕（見圖）也罕見發文祝賀賴清德。（路透）

民進黨候選人賴清德在這次台灣總統大選中獲勝，菲律賓總統小馬可仕（見圖）也罕見發文祝賀賴清德。（路透）

2024/01/16 08:46

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨候選人賴清德在這次台灣總統大選中獲勝，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也罕見發文祝賀賴清德，加拿大約克大學副教授沈榮欽對此發文指出，傳統上菲律賓總統不會直接向台灣總統當選人道賀，不過小馬可仕不僅打破慣例，還直接稱呼台灣總統，他認為「似乎暗示兩國可能在未來有更緊密的合作」。

總統大選於上週六順利落幕，賴清德順利當選下屆總統，包含美國、日本、法國、德國、義大利等國都陸續發聲祝賀，連菲律賓總統小馬可仕也罕見發文恭喜賴清德當選下屆台灣總統。

沈榮欽在臉書發文指出，大選期間，台灣人很少注意到中國與菲律賓在南海的衝突再度升級，並指「菲律賓計劃在所控制的九個島上均升級設施，並將購買更多船艦，在軍事上對抗中國於菲律賓經濟海域日漸升高的侵略性」。他也提到「不久前中國才因為菲律賓同意增加美軍基地而大表不滿，因為這讓中國進犯台灣更加困難」。

沈榮欽也指出，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）曾經公開表示菲律賓恪遵「一中政策」，不會與台灣有正式的官方往來。傳統上菲律賓總統也不會直接向台灣總統當選人道賀。不過小馬可仕現在不僅打破慣例，直接以台灣總統稱呼更是前所未見，對此他認為「似乎暗示兩國可能在未來有更緊密的合作」。

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