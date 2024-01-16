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小馬可仕罕見稱「台灣總統」 菲外交部：恪守一中感謝接納20萬移工

菲律賓總統小馬可仕。（資料照，美聯社）

菲律賓總統小馬可仕。（資料照，美聯社）

2024/01/16 12:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨候選人賴清德在本次台灣總統大選中獲勝，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）不僅罕見發文祝賀，甚至直接稱呼對方是下一任「台灣總統」（Taiwan's next President），引發國際關注。對此，菲國外交部今（16）日出面聲明指出政府依舊恪守「一中政策」，並稱小馬可仕此舉僅是為感謝台灣接納20萬菲律賓移工。

2024台灣總統大選於上週六落幕，包含美日德法等國都紛紛發聲祝賀賴清德當選。與台灣沒有邦交關係的菲律賓，總統小馬可仕15日罕見打破慣例，在社群平台「X」（原推特）發文祝賀賴清德，除了期許未來幾年能加強雙方的經濟和民間的多方面聯繫，文章內容還首度使用「台灣總統」這一措辭，而受到各國矚目。

根據菲國官媒《菲律賓通訊社》（PNA）報導，菲律賓外交部16日針對小馬可仕的這篇發文，提出最出聲明。根據聲明指出，「菲律賓與台灣擁有共同利益，其中包括在台灣的近20萬海外移工福祉。小馬可仕總統祝賀新總統的訊息，是他感謝台灣接納我們的海外移工，並成功舉行民主進程的方式。」聲明最後還特別強調，「儘管如此，菲律賓重申奉行一個中國政策。」

另外，菲國外交部發言人達沙（Ma. Teresita Daza）早在14日就曾發表聲明，重申前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos）和前中國國務院總理周恩來，於1975年6月9日簽署的《菲律賓共和國政府與中華人民共和國政府聯合公報》中記載的原則，「菲律賓致力於奉行一中政策。」

達沙指出，這份聯合公報稱馬尼拉與北京皆同意，會以「和平方式解決所有爭端」、「不訴諸武力或以武力威脅」。因此在一中政策下，菲律賓承認中華人民共和國（PRC），為唯一中國政府。

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