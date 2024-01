小馬可仕罕見稱「台灣總統」 菲外交部：恪守一中感謝接納20萬移工

2024/01/16 12:49

〔即時新聞/綜合報導〕民進黨候選人賴清德在本次台灣總統大選中獲勝,菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)不僅罕見發文祝賀,甚至直接稱呼對方是下一任「台灣總統」(Taiwan's next President),引發國際關注。對此,菲國外交部今(16)日出面聲明指出政府依舊恪守「一中政策」,並稱小馬可仕此舉僅是為感謝台灣接納20萬菲律賓移工。

2024台灣總統大選於上週六落幕,包含美日德法等國都紛紛發聲祝賀賴清德當選。與台灣沒有邦交關係的菲律賓,總統小馬可仕15日罕見打破慣例,在社群平台「X」(原推特)發文祝賀賴清德,除了期許未來幾年能加強雙方的經濟和民間的多方面聯繫,文章內容還首度使用「台灣總統」這一措辭,而受到各國矚目。

根據菲國官媒《菲律賓通訊社》(PNA)報導,菲律賓外交部16日針對小馬可仕的這篇發文,提出最出聲明。根據聲明指出,「菲律賓與台灣擁有共同利益,其中包括在台灣的近20萬海外移工福祉。小馬可仕總統祝賀新總統的訊息,是他感謝台灣接納我們的海外移工,並成功舉行民主進程的方式。」聲明最後還特別強調,「儘管如此,菲律賓重申奉行一個中國政策。」

另外,菲國外交部發言人達沙(Ma. Teresita Daza)早在14日就曾發表聲明,重申前總統老馬可仕(Ferdinand Marcos)和前中國國務院總理周恩來,於1975年6月9日簽署的《菲律賓共和國政府與中華人民共和國政府聯合公報》中記載的原則,「菲律賓致力於奉行一中政策。」

達沙指出,這份聯合公報稱馬尼拉與北京皆同意,會以「和平方式解決所有爭端」、「不訴諸武力或以武力威脅」。因此在一中政策下,菲律賓承認中華人民共和國(PRC),為唯一中國政府。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead.