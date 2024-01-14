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民進黨勝選不代表主流民意？ 網諷：中共官員是阿Q後代

中國國台辦發言人陳斌華表示，此次台灣2項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意，引發網友嘲諷。（擷取自X平台）

中國國台辦發言人陳斌華表示，此次台灣2項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意，引發網友嘲諷。（擷取自X平台）

2024/01/14 21:36

〔編譯盧永山／綜合報導〕2024年台灣總統和立委大選結果出爐，民進黨總統候選人賴清德拿下逾40%選票勝出，立法院3黨不過半。中國國台辦發言人陳斌華表示，此次台灣2項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意。對此，社群平台X帳號「李老師不是你老師」14日發文指出，國台辦上述發言太過離譜，許多網友不認同這一言論，都冒著被審查的風險，在微博留言批評國台辦的發言。

「李老師不是你老師」的發文說 ：「因為國台辦『台灣選舉結果顯示民進黨不代表主流民意 』的言論太過於逆天，無論是小粉紅或反賊都不認同這一言論，導致今晚微博之夜成了『衝塔之夜』。有網友直接表示，『2950我唯唯諾諾，40%我重拳出擊』。」

所謂「衝塔」原本是個電玩術語，後來被用於描述網友對抗牆內審查部門的行為，其詞義逐漸引申為冒著重大風險反對當權者。

針對國台辦的上述發言，中國網友紛紛在微博留言嘲諷說，「太搞笑了，人民主投票40%得票率不算主流民意，掩耳盜鈴不過如此」；「一票一票選出來的不代表主流民意，你們嘴裡說的還是人類的語言嗎？」；「無語了，民進黨是不能代表主流民意，代表主流民意的新黨和中華統一促進黨，政黨票合起來拿了五萬八千票，騙兄弟們可以，別把自己騙了」；「人家都大選了，這都不能代表主流民意？？？對台政策老是這麼自欺欺人有意思嗎？有用嗎？清醒一點啊！」

還有網友在X留言說，「阿Q雖然沒有老婆，但在中國有千千萬萬個子孫，還都是他媽共產黨當官的」；「豬八戒照鏡子裡外不是人了現在，如果承認是民意下不了台，不承認是民意就是自欺欺人，還是下不了台」。

也有X網友留言，「不到百分之百當然不代表主流民意。當然比不上，誰反對，沒有，沒有，沒有，通過。鼓掌」，用來嘲諷2018年中國領導人習近平第2次當選國家主席得票率為100%，2023年得票率同樣達100%。

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