中俄先後喊「一中」 外交部斥：狂言謬論、違背台灣人意志

民進黨總統候選人賴清德以558萬票當選台灣下任總統。（路透）

2024/01/14 11:39

〔記者楊堯茹／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德以558萬票當選台灣下任總統，第一時間包括12個友邦、美國、日本、法國、英國、德國、澳洲等超過50國恭賀。中國國台辦、中國外交部立刻重彈「台灣問題是中國內政」，俄羅斯外交部更附和「一中原則」等謬論，我外交部反擊，狂言謬論、違背台灣人意志。

外交部新聞稿指出，我國此次選舉再次展現台灣民主政治成熟穩健，更是台灣人民對台海情勢發出最明確堅定的答案和期待。外交部呼籲北京當局尊重選舉結果，同時面對現實，放棄對台壓迫，才能使兩岸良性互動早日回到正軌，並且對國際社會至盼維持台海和平、穩定與繁榮的一再呼籲做出正面回應。

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外交部強調，「台灣問題是中國的內政」等狂言謬論，完全不符國際認知和兩岸現況，有違全球民主社群的期待，更違背台灣人民堅持民主價值的意志，此類陳詞濫調不值一駁。

中國外交部13日深夜發布「外交部發言人就台灣選舉答記者問」，通篇重彈「台灣問題是中國的內政」，俄羅斯外交部則在台灣大選後，發表附和中國的「一中原則」謬論。

對此，外交部斥責，俄方言論悖離事實且不尊重台灣人民自由意志的妄語，並予以嚴厲譴責；俄羅斯自甘淪為中國共產黨政權打手，不僅無助於台海局勢的穩定，再次證明中俄威權合流對國際和平穩定，及以規則為基礎的國際秩序所造成的危害。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾有一天統治過台灣，這是客觀的事實與現狀。台灣人民已於1月13日再次透過公平、公正、公開的方式選出下一任總統，這樣的民主成就更獲得世界各國的肯定。

外交部重申，我國不會屈服於中國威權政府的壓力與外交打壓，將會堅守自由民主的價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護全球與區域的和平與穩定。

外交部針對中國與俄羅斯發言做出回應。（資料照）

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