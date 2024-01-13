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日媒：中共阻賴清德失敗 光靠壓力難讓台灣朝向統一

總統當選人賴清德向競選總部的支持群眾揮手。（記者塗建榮攝）

總統當選人賴清德向競選總部的支持群眾揮手。（記者塗建榮攝）

2024/01/13 23:44

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本產經新聞報導，即使中國習近平政府大舉以軍事和經濟壓力，全力阻止被其視為「台獨份子」的賴清德當選，但最終未能成功，報導指出，經過這次大選已經證明台灣的主流民意希望「維持現狀」，中國光靠壓力很難讓台灣走向「統一」。

報導指出，中國的國台辦發言人陳斌華在去年底聲稱，民進黨正在「讓台灣離戰爭、衰退越來越近」。他還批評賴清德是「頑固的台獨工作者」。

習近平政府片面將台灣的總統和立委選舉定位為決定「和平與戰爭，繁榮與衰落」，逼迫選民做出選擇。在選舉之前，中國的氣球連續越過海峽中線，並中止台灣生產的12項化學製品原料關稅的優惠待遇，持續介入擾亂台灣輿論。

在5月新任總統就職前，民進黨政府面臨的壓力將會更大。在經濟方面，中國透過事質的禁運等措施以分裂台輿論。今年3月之後，當台海風浪較為平靜，預料中國將會加強使用航艦等裝備提高軍事脅迫的力道。

不過，報導也指出，經過這次大選已經證明台灣的主流民意希望「維持現狀」，中國光靠壓力很難讓台灣走向「統一」。報導還指出，賴清德任期中的2027年，中共將召開全國大會，習近平為爭取連任第4屆總書記，恐將挺而走險。

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