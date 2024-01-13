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竹市政治板塊綠藍白三分天下 賴清德治國理念贏得信賴

新竹市立委及總統選舉結果出爐，立委部分形成藍綠白三分天下態勢，但民進黨的賴清德在總統選舉拿到最高票，贏得柯文哲的家鄉，顯示賴清德的國家理念贏得中間選民的信賴。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市立委及總統選舉結果出爐，立委部分形成藍綠白三分天下態勢，但民進黨的賴清德在總統選舉拿到最高票，贏得柯文哲的家鄉，顯示賴清德的國家理念贏得中間選民的信賴。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/01/13 23:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第11屆立委選舉結果與第16任總統選舉開票結果出爐，原本立委藍綠黃白四腳督的局面，最後演變成藍綠對決，國民黨的鄭正鈐僅贏民進黨的林志潔8716票，驚險成功連任。綠營林志潔力拚翻轉新竹的結果未能達成，無黨籍的柯美蘭雖是第一次參選，但因有哥哥柯文哲參選總統的加持，成功吸收時力等第三勢力的票數，拿到第三高票，立委選舉結果也形成竹市藍綠白三分天下的政治板塊。

在總統選舉部分，民進黨的賴清德得票數超過民眾黨柯文哲及國民黨侯友宜，成功在柯文哲的家鄉拿到第一高票，顯示賴清德所提出的國家希望工程及治國理念贏得竹市中間選民的信賴，也突顯竹市選民自主分裂投票的傾向，願意繼續給民進黨機會，但也透過區域立委的席次進行政黨監督與制衡。

新竹市過往是藍大於綠的六四政治板塊，但隨著幾次選舉的板塊移動及第三勢力的抬頭，藍綠兩黨都受到第三勢力中間選民的牽動，此次在總統大選藍白合破局後，竹市的立委及總統選舉也成為觀察指標，國民黨雖贏得立委席次，但得票率及得票數都較上屆減少，反觀民進黨在立委部分守住綠營支持者的基本盤，反倒在總統選舉部分有所突破，得票數及得票率都超過國民黨及民眾黨，顯示民進黨在國家認同的理念上較能贏得選民信賴與支持。

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