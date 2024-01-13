賴清德勝選 華爾街日報：台灣政經繼續遠離中國

民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴13日晚間勝選後感謝選民支持。（路透）

2024/01/13 23:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕台灣民進黨總統候選人賴清德贏得13日的總統選舉，《華爾街日報》指出，台灣選民抗拒北京，未來會繼續政治、經濟遠離北京的路線。美國聯邦眾議院議員表示，預期美國會持續挺台政策。

《華爾街日報》說，賴清德勝選，台灣現狀以及與台灣有關、和美中之間的地緣政治緊張都會持續；選舉結果釋放出，台灣會繼續現任總統蔡英文任內所建立，政治、經濟遠離北京的路線的訊號。

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華府智庫「史汀生中心（The Stimson Center）」中國計畫主任孫韻（Yun Sun）說，「預期北京將對賴清德強硬」；北京聯合大學台灣研究院教授李振廣說，兩岸關係展望「極為嚴峻」，「對抗與衝突或許會成為常態」，這股趨勢將對兩岸人民交流造成極為負面衝擊。

《華盛頓郵報》指出，在國際上，將以如何管控愈加好戰的北京，以及是否能避免區域爆發一場重大危機，來評斷賴清德的總統任期。

《英國廣播公司新聞網（BBC News）》引述美國聯邦眾議院軍事委員會委員、民主黨籍議員加勒曼帝（John Garamendi）看法，賴清德勝選「基本上意味著台灣當前政策的延續，以及在台灣正取得進步以及正在處理與中國非常困難的情勢之際，美國持續支持台灣的政策。沒有人想要與中國戰爭，存在至今五十多年的這種模糊將會繼續」。

他說，「這場選舉重要的一點是，此刻台灣人民對獨立、對融入中國體系都沒興趣，他們想要維持現狀，有自己的民主，在不受中國統治下展望自己的未來」，他說未來四年，「緊張還是在，美國也將會繼續提供經濟、商業以及軍事支援」。

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