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看賴清德當選 他納悶「8年來這麼多人過得好？」 網掀口水戰

賴清德確定當選後，支持者開心歡呼。（記者塗建榮攝）

賴清德確定當選後，支持者開心歡呼。（記者塗建榮攝）

2024/01/13 23:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選圓滿結束，民進黨正副總統候選人賴清德和蕭美琴自開票後便保持領先，並與另外2組逐漸拉開差距，最終確定當選。對此，有鄉民表示，在野在選戰期間喊出口號「8年來你們過得好嗎？」結果開票後賴一路領先，不禁納悶「8年來這麼多人過得好？」引發正反兩派口水戰。

我國第16任總統、副總統確定是賴清德和蕭美琴，民進黨成功打破執政黨「8年魔咒」，引發各界熱議。這次總統大選，在野的國民黨、民眾黨都學現任總統蔡英文2012年初次投入總統選舉時曾喊的口號，試圖問選民「這8年你們過得好嗎？」希望能催出選票，實現政黨輪替，不過今天的開票結果顯示未能如願。

對此，有鄉民在PTT 發帖表示崩潰，「『8年來你們過得好嗎？』這是在野黨搶票最大的口號。貼文一出掀起熱烈討論，不少網友和原PO抱有相同感受，「我過得不好」、「很多既得利益者啦，就你跟我不是而已」、「藍綠基本盤太穩固，悲哀啊」、「只有年輕人過不好」、「繼續壓榨年輕人」。

但也有大批網友表示，「過不好的都在這裡取暖」、「過得確實還不錯」、「房價股價都漲這麼多，我過太爽了」、「股票賺爽爽，我只能說舒服」、「正常人都會過得比較好吧」、「確實沒過不好，來看柯粉崩潰」、「就也沒多不好啊，這問句是要引起什麼共鳴？」、「看看台股都多少了拜託」、「股票版、房版多看看好嗎？別整天只會抱怨」。

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