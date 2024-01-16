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諾魯與台斷交 觀光局官方帳號發文「· · ·」引注目

逾48萬人追蹤的諾魯政府觀光局日文官方帳號，發出一篇內容「特殊」的發文，勾起各界好奇。（圖擷取自@nauru_japan 社群平台「X」）

逾48萬人追蹤的諾魯政府觀光局日文官方帳號，發出一篇內容「特殊」的發文，勾起各界好奇。（圖擷取自@nauru_japan 社群平台「X」）

2024/01/16 17:43

相關新聞報導：「諾魯突擊式斷交」 外交部：中國卑劣利誘友邦

2度跟台灣斷交！ 諾魯總統稱遵循聯合國決議、邁向一中原則

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年台灣總統大選剛落幕，南太平洋邦交國諾魯（Nauru）就突然在昨（15）日上午，無預警宣布與我國二度斷交，引起國際注目。消息傳入日本，「台灣斷交」等關鍵字一度登上日本社群平台「X」（原推特）趨勢排行榜，其中逾48萬人追蹤的諾魯政府觀光局日文官方帳號，發出一篇內容「特殊」的發文，引起各界好奇。

綜合外媒報導，台灣總統大選於13日落幕之際，諾魯政府便以聯合國2758號決議及一中原則等理由，在15日宣布與台灣政府二度斷交。對此，台灣外交部次長田中光也在同日記者會中證實此消息，更透露是諾魯先向對台灣索求鉅額經濟援助，但不等協商結束，諾魯就以「突襲式」告知台灣和斷交，選擇向中國恢復邦交。

台諾斷交消息一出，立即引起各國報導關注，在日本特別受到媒體和民眾關注。據了解，位於南太平洋密克羅尼西亞群島的島國諾魯，對於不少日本網友來說並不陌生，因為諾魯政府觀光局日本辦公室自2020年起，開通社群平台「X」的官方帳號後，時常發表各種幽默、逗趣的發文，至今已吸引多達48萬人追蹤。

在諾魯政府15日上午宣布與台灣斷交後，該帳號也於同日下午，在社群平台「X」發表文章，但文中僅有3個標點符號「…」。接著在該文發布後約15分鐘，經營帳號的小編在貼文下方留言補充，「剛剛是我們發文錯誤，對一切感到抱歉」，不過截至台灣時間今日下午5點，被聲稱是「發文錯誤」的貼文，仍未遭到刪除。

該文曝光後，立即引起許多日本網友關注。有些網友表示可以理解諾魯觀光局日文帳號小編的心情，會繼續支持他們，有些網友則是對內容感到遺憾和不滿，「我懂你的心情」、「不想去諾魯玩了」、「諾魯觀光局大概也很頭痛」、「對諾魯政府的決定感到很失望」、「小編應該也對斷交感到很無言吧」、「再次體認到，這就是世界的現狀」、「真遺憾，我喜歡諾魯，也喜歡台灣」。

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