中共急出手奪邦交國諾魯 官員：反民主做法會引來國際反制

中共在選後急出手奪取我邦交國諾魯，我官員認為，中共反民主、反文明的做法，不會受到國際社會歡迎，只會引來更多反制和圍堵。（路透資料照）

2024/01/16 12:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共在2024總統大選前操弄戰爭與和平，在賴清德當選後又急出手奪取我邦交國諾魯。熟稔中國問題的官員受訪表示，中共反民主、反文明的做法，不會受到國際社會歡迎，只會引來更多反制和圍堵，這些都是損人不利己。

官員指出，中共介選嚴重，威脅這場選舉是戰爭與和平的選擇，但選舉結果反映台灣民眾不畏中國威脅，國際社會見證台灣民主的韌性。賴清德當選是代表「不親中」路線獲得台灣民眾支持，台灣人不屈服於中國武力威脅做出親中選擇。

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官員談及，中國這次在選前幾天放出風向，跟幾所大學說不讓中生來台，顯見中共有意阻絕，但未正式公布，無非是為了介選，讓台灣社會瀰漫選擇民進黨，以後中國觀光客、中生都不會來了，ECFA也會被切斷，操弄認知作戰，最大主軸是戰爭與和平，企圖影響台灣選情。

官員強調，這次台灣人民無懼戰爭威脅投給賴清德，願意守護自由民主及國家主權，國際社會對台灣選舉讚譽有加，因為台灣人不屈服於中國威脅，這是非常了不起的。

他談及，國際社會這次完全見識到台灣民主有多強大，雖然台灣內部有政黨與中共唱和，但多數台灣人民不受中國威脅影響，不擔心中國經濟報復，中共在選後各種打壓台灣舉措，只會讓台灣獲得更多的國際支持。

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