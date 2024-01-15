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真心換絕情！諾魯全國唯一一架飛機曾遭扣押 台灣花2.9億幫贖回

諾魯航空（Nauru Airlines）曾在2005年時，因由運不佳導致全國唯一一架飛機被澳洲政府扣押，最後是由台灣政府支付930萬美元（約新台幣2.9億元）幫忙贖回。示意圖。（圖擷取自Nauru Airlines 臉書粉專）

諾魯航空（Nauru Airlines）曾在2005年時，因由運不佳導致全國唯一一架飛機被澳洲政府扣押，最後是由台灣政府支付930萬美元（約新台幣2.9億元）幫忙贖回。示意圖。（圖擷取自Nauru Airlines 臉書粉專）

2024/01/15 16:09

相關新聞報導：重獲新客機 諾魯政府 感謝台灣協助

中共介入？賴清德當選後 諾魯突傳與我斷交

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024台灣總統大選剛落幕，南太平洋邦交國諾魯（Nauru）今日（15）突以聯合國2758號決議及一中原則等理由，宣布與我國二度斷交。據了解，我國對諾魯一直都相當友善，甚至曾在2006年，諾魯全國唯一一架飛機遭扣押時，我國政府還曾花930萬美元（約新台幣2.9億元）幫忙贖回。

諾魯總統阿迪昂（David Adeang）在今日上午發表的最新全國談話中表示，要遵循聯合國決議的「一中原則」，不再視台灣為國家，轉承認中華人民共和國（PRC）；諾魯政府更在最新聲明中表明，自即日起斷絕與台灣的「外交關係」，更直言該舉是為了國家和人民的「最大利益」，同時稱已在尋求與中國全面恢復外交關係。

據了解，外交政策奉行「國際現實主義」的南太平洋島國諾魯，已並非首次選擇和我國斷交。諾魯曾於2002年7月21日與台灣斷交，轉而向中國建交，但因為中共政府允諾的援助多未落實，又於2005年5月14日和我國恢復邦交。

不僅如此，台灣過去也對諾魯相當友善，2國總統也互相拜訪所在國家。諾魯航空（Nauru Airlines）過去因載客量、營運不佳，導致在2005年全國唯一的一架飛機被澳洲政府扣押，我國政府為此慷慨解囊，在2006年幫忙付了930萬美元贖回，後來諾魯政府又透過台灣協助，取得一架新的波音737客機，讓諾魯航空恢復營運。

目前邦交國包含亞太地區的馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯國，非洲地區的史瓦帝尼，歐洲地區的教廷，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森。

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