2024/01/15 14:04

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕賴清德當選總統後,南太平洋邦交國諾魯突傳與我斷交,外交部今天(15日)下午2時15分將召開記者會說明。

諾魯總統亞定(David Adeang),今天稍早已在諾魯政府臉書發表談話影片,宣布諾魯決定承認中華人民共和國,亦即和中國建交、與台灣斷交。

請繼續往下閱讀...

據了解,諾魯和我國於1980年5月4日建交,2002年7月21日諾魯改和中國建立邦交,到了2005年5月14日又和台灣復交,諾魯隨後於2007年3月27日在台北設立大使館。在亞定去年10月當選總統後,我駐諾魯大使林鼎翔第一時間代表政府向亞定致賀。

自宏都拉斯去年和我國斷交後,當時我國還剩下13個邦交國,若諾魯真的斷交將減至12國,包括拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森,以及亞太地區的馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯,還有歐洲梵蒂岡和非洲史瓦帝尼。

友邦諾魯總統亞定(David Adeang),宣布諾魯決定承認中華人民共和國。(圖擷自The Government of the Republic of Nauru臉書)