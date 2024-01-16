「對諾魯感到失望」羅森伯格：聯大2758號決議未定位台灣

美國在台協會主席羅森伯格今舉行媒體座談。（記者楊堯茹攝）

2024/01/16 12:52

〔記者楊堯茹／台北報導〕諾魯共和國昨（15）日宣布與我斷交，並恢復與中國邦交關係，中諾兩國宣稱諾魯此舉是承認所謂「一中原則」，並強調「一中原則」符合聯合國大會第2758號決議，也是歷來首見台灣友邦以此為斷交理由。美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）今天指出表示，聯大第2758號決議文「並沒有決定台灣地位」，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義地參與聯合國體系，對此事「感到非常失望」。

美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）組成的跨黨派資深代表團14日抵台，隨行的羅森伯格今（16）日與媒體座談。

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羅森伯格指出，雖然諾魯政府根據主權做出斷交的決定，但對美方來說，「令人感到失望」，而中國常做出各種承諾換取邦誼，「但這些承諾常無法兌現」；她重申，台灣是值得信賴、理念相近的民主夥伴，美方支持所有國家與台灣往來，也將持續深化及拓展與台交往，強化兩國共同利益與價值，並繼續支持台灣有意義參與國際社會。

美方是否會進一步鞏固與太平洋島國的關係，她則表示，自由開放的印太地區符合美國利益，美國政府在過去幾年也採取了諸多措施，提升美國與太平洋島國的雙邊互動關係，「我預期這樣的互動會持續下去」。

媒體關切，諾魯以聯合國大會第2758號決議作為外交承認轉向的法律依據，而美國眾議院去年7月無異議通過的「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）明文指出，該決議文「沒有處理台灣及其人民在聯合國或相關組織代表權議題，也沒有對中華人民共和國和台灣的關係採取立場、或包括任何關於台灣主權的聲明」。

羅森伯格清楚表明，聯大第2758號決議文「並沒有決定台灣地位」，並沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也並沒有排除台灣有意義地參與聯合國體系。並強調，有人引用該決議文當作壓迫台灣的工具，限縮台灣在國際舞台的聲量以及外交關係，「我們感到非常失望」，

對此，外交部則指出，該決議全文既未提及台灣，當然也不可能聲明台灣是中華人民共和國的一部分，在法理上更未授權中華人民共和國在聯合國及其專門機構中代表台灣及台灣人民。中國此種刻意作為與《聯合國憲章》所堅持的普遍性原則相互矛盾，既於法不符、於理不容，也於情不合。

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