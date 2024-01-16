我國在諾魯15人 2大學實習生本週末回台

去年12月下旬我國在諾魯之「台諾友誼屋」啟用。（資料照，取自原我國駐諾魯大使館官網）

2024/01/16 12:44

〔記者楊丞彧／台北報導〕中國對我友邦「金錢外交」攻勢不斷，誘使太平洋島國諾魯在我國總統大選後兩日（15日）與我斷交。對於撤館相關事宜，外交部表示，我國在諾魯使館員眷與技術團共15人，都會儘速離開。我國在當地並無僑民、也無台商，也無不動產。我方已依國際慣例，請諾魯予我撤館合理時間與便利，目前雙方協調中。

外交部今（16）日舉行例行記者會，被問及我國在南太平洋外交方針是否因與諾魯斷交而有調整，外交部發言人劉永健強調，與諾魯斷交事件，並不影響我國在太平洋區域的外交方向。我國向來秉持「踏實外交」原則與互惠互助精神，在務實、有利當地國家民生之基礎上，在我國能力所及範圍內協助友邦國家民生發展。今後，我國仍將秉持此原則，強化與友邦關係。

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劉永健指出，中國積極對外擴張勢力，目標絕不僅止於台灣，而是要挑戰當前以規則為基礎的國際秩序。中國在印太地區的作為，已引起美國、日本、澳洲、紐西蘭等區域國家，甚至英國、法國等歐洲國家警覺。近年來，許多國家各自提出「印太戰略、加強戰略合作，並增加在印太區域的資源投注，以遏阻中國勢力擴張。我國作為印太地區的成員，將持續關注太平洋區域發展，並與民主陣營國家攜手合作，強化團結民主韌性，共同對抗威權主義的脅迫。

對於斷交主因，劉永健也重申，諾魯在我國與中國之間進行比價，於中國提出巨額經濟援助的利誘之下，選擇與我斷交，我國深感遺憾。

劉永健批評，中國操作「金錢外交」，打壓我國際空間，並選擇在我國成功完成民主選舉後的兩天出手。外交部對於中國的介入與操作，予以最嚴厲的譴責。

媒體也問及，「2024南島民族論壇」將回到台灣，與「世界原住民族旅遊高峰會」共同舉辦。諾魯屬於南島民族論壇會員國，斷交後是否會受到影響？對此，劉永健回應，該會議由原住民族委員會主辦，外交部尊重其後續規劃。

至於斷交後的撤館事宜，劉永健說明，我方已依國際慣例，請諾魯給予合理撤館時間與便利，目前雙方協調中。我國在諾魯沒有不動產，館舍與官舍都是當地租用；公務車輛與動產會依照往例，變賣或移往鄰近館處運用。另我國在當地沒有僑民與台商，使館員眷與技術團共15人，都會儘速離開。

對於我國駐諾魯技術團狀況，財團法人國際合作發展基金會秘書長李朝成說明，我國在當地技術團含館長有4名人員，另有3名海外外交替代役男，以及2名大學實習生。實習生適逢服務期限屆滿，本週末就會回台。外交替代役男部分，將安排改派其他國家繼續服役。技術團人員在完成撤團任務後，會依團長與大使館規劃時程會陸續離開，將改調到其他駐團工作。

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