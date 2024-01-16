選後奪邦交國 學者︰中國逼賴 在兩岸政策讓步

外交部政務次長田中光召開記者會宣布與諾魯斷交，記者會結束後，外交部裡面諾魯國旗已經撤下。（記者王藝菘攝）

2024/01/16 05:30

〔記者陳鈺馥、謝君臨、林欣漢／台北報導〕二○二四總統大選剛落幕，在中國金錢外交攻勢下，諾魯以聯合國二七五八號決議及一中原則等理由與我國斷交。專家學者昨指出，中國不喜歡的人當選，就用粗暴方式奪取邦交國，藉此懲罰台灣、宣洩不滿，中共不僅自傷國際外交形象，只會引發台灣人民反彈。

粗暴手段 只會引起台灣人更大反彈

新台灣國策智庫諮詢委員王智盛受訪表示，諾魯斷交茲事體大，中國挑在選後第二天出手，顯示北京當局對於賴清德的威嚇，在選後馬上就開始了，企圖在五二○就職前，逼迫賴清德在兩岸政策上做出讓步妥協。但用這種粗暴方式奪取邦交國，等於向台灣人民的民主投票宣戰，用斷交對選舉結果指指點點，只會引起台灣人更大反彈。

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淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南表示，中共唆使諾魯與我國斷交，並向世界宣傳一中，也抗議美國在選後派訪問團訪台。台灣的外交重點在美國、日本、歐洲等國家，剩幾個邦交國意義不大，台灣民眾也對邦交國無感，這些只是用來證明中華民國還沒滅亡。可以預見，在賴清德五二○就職前，中共在外交、軍事、經濟、法律戰等方面，還會對台加大施壓。

中國在外交無法得分 自傷國際形象

台灣制憲基金會董事宋承恩指出，中國以奪取邦交國方式宣洩對賴清德當選的不滿，台灣民眾選了中國不喜歡的人，就用斷交方式懲罰台灣，這在外交上無法得分，還會自傷國際形象，西方國家不會贊同這種行徑。

對於台諾斷交，立法院民進黨團幹事長劉世芳認為，斷交原因來自中國，其目的有二，一是對於民進黨賴清德當選，藉此恫嚇台灣，另一則是美國高階訪團抵台，也可視為對美國的另一種警告。

立委批中霸道 見不得台灣民主選擇

民進黨立委王定宇批評，中國見不得民主台灣的自由選擇結果，如果流氓見不得鄰居的好，就花錢撒大幣叫人去砸人家的場，這種幼稚霸道，其實不意外。

立法院國民黨團總召曾銘宗則說，副總統賴清德勝選後上班的第一天，諾魯就宣布與中華民國斷交，外交工作顯然做得不好。希望賴清德未來上任總統後，可以遞出橄欖枝，與中國交流，雙方才有互信，兩岸關係才能夠朝正向發展。

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