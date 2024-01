怎看諾魯斷交？外國學者直言「沒差」：因台灣國際影響力正擴大！

2024/01/15 21:31

〔即時新聞/綜合報導〕南太平洋島國諾魯今天(15日)突然宣布與台灣斷交,轉與中國建交,引發外界關注。來自印度的台灣亞洲交流基金會學者胡莎娜(Sana Hashmi)直言,中國想靠挖腳小國限縮台灣外交空間一舉,台灣相對來說是不受影響的,因為近幾年台灣的國際影響力正在擴大,與台志同道合的國際夥伴變得更加關注台灣。

主要研究台灣對外關係、新南向政策、亞洲安全、印太議題的印度學者胡莎娜博士,今天透過X平台(前身推特)分享諾魯與台灣斷交的消息,直言諾魯挑選在台灣總統大選剛結束沒多久宣布承認中華人民共和國,與中華民國斷絕外交關係,明顯是中國在背後搞手段,「這只是中共另一個懲罰民進黨再次成為台灣執政黨的舉措」。

胡莎娜表示,「中國還在採取與先前同樣的策略來限縮台灣的國際空間,即搶走台灣邦交。但台灣相對來說沒有受到影響,因為近幾年來台灣國際影響力不斷擴大,志同道合的國家也越來越重視這個島國。反觀中國,並沒有因為挖走台灣邦交國而受益,至少沒有明顯跡象顯示這件事讓中國有好處可拿,反而這些動作讓台灣進一步國際化、增加國際社會的支持。」

最後胡莎娜指出,事實證明,中國透過挖走台灣邦交國和經濟脅迫來打壓懲罰台灣的做法適得其反,不僅造成國際反感,國內也引發不好觀感,且脅迫越多,台灣人民對中國的看法就越負面。

